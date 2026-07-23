Cómo obtener el 55% de descuento en transporte público con la SUBE: esta es la forma

Tarjeta SUBE.

En un contexto en el que el costo del transporte representa una parte importante del presupuesto de millones de familias, la Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE es una de las principales herramientas para aliviar el gasto diario. El beneficio permite pagar un boleto con un 55% de descuento en los servicios de transporte adheridos al sistema.

Sin embargo, muchas personas desconocen que el descuento no se aplica por el solo hecho de cobrar una prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para acceder a la tarifa diferencial es indispensable realizar un trámite, registrar la tarjeta y activar el beneficio antes de comenzar a utilizarlo.

Quiénes pueden acceder al descuento del 55% con la SUBE

La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos alcanzados por programas sociales y previsionales del Estado nacional:

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluidas las pensiones por invalidez y para madres de siete hijos.

Personas que cobran el Seguro por Desempleo.

Personal de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Estudiantes que perciben las Becas Progresar.

Beneficiarios de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Quienes integren alguno de estos grupos podrán acceder al beneficio siempre que completen el trámite correspondiente y registren correctamente su tarjeta SUBE.

Cómo solicitar la Tarifa Social SUBE paso a paso

El trámite puede realizarse de manera gratuita desde Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo o en un Centro de Atención SUBE.

Para hacerlo por internet, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Acceder al apartado "Programas y beneficios". Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE". Copiar el código de seis dígitos que entrega el sistema. Asociar ese PIN a la cuenta de la tarjeta SUBE registrada.

Tarjeta SUBE.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial deberán presentar el DNI y la tarjeta SUBE para completar la gestión.

Cómo activar el beneficio para obtener el descuento

Una vez aprobada la Tarifa Social, todavía queda un paso indispensable: activar el beneficio para que el descuento comience a aplicarse.

La activación puede hacerse de dos maneras:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE .

. Utilizando la aplicación oficial SUBE desde un teléfono celular con tecnología NFC.

La gestión es completamente gratuita y la activación se realiza en el momento.

Desde ese instante, cada viaje abonado con la tarjeta SUBE registrada contará con un 55% de descuento sobre el valor del boleto en los medios de transporte adheridos al programa.

Un dato clave para no perder el beneficio

Aunque una persona cobre una prestación de ANSES, el descuento no se otorga de manera automática. Es obligatorio solicitar la Tarifa Social Federal, generar el PIN correspondiente y activar la tarjeta para comenzar a viajar con el beneficio.

Completar estos pasos puede representar un ahorro significativo para quienes utilizan el transporte público todos los días, especialmente en un escenario de aumentos tarifarios y mayor presión sobre el presupuesto familiar.