La AFA desmintió que el Chiqui Tapia haya sido citado por la Justicia de EE.UU.

La AFA desmintió una lluvia de versiones periodísticas en la que se afirmaban que Claudio Tapia fue citado declarar en Estados Unidos y, además, de una incautación del celular. De esta forma, la Asociación del Fútbol Argentino desmintió el hecho y, a través de un comunicado, explicó que no existe una "citación dirigida al Presidente de la AFA ni al tesorero Pablo Toviggino".

En este mismo sentido, aseguró: "El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación".

Con respecto a esta situación, AFA confirmó que "es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

En este sentido, la AFA sostiene que “la difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”. Por eso, “la Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.

Por último, en el mismo dice que “la AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades”.