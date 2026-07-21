Leer con los más chicos en vacaciones de invierno: la mejor forma de transportar libros a todos lados.

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad para desconectarse de la rutina, viajar, compartir tiempo en familia y también recuperar un hábito que muchas veces queda relegado durante el año: la lectura. Sin embargo, llevar varios libros a viajes puede resultar incómodo: para quienes viajan en transporte público es poco práctico y para quienes viajen en auto o en avión puede suponer un peso extra. Por eso, optar por dispositivos e-reader es la mejor opción para seguir incentivando a la lectura.

En este contexto, Electro World Group pone a disposición la línea de eReaders Kobo, una alternativa práctica para llevar miles de libros en un solo dispositivo. El portfolio está integrado por tres modelos pensados para distintos perfiles de lectores: Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour y Kobo Libra Colour. Gracias a su diseño liviano, tecnología de tinta electrónica y amplia capacidad de almacenamiento, los dispositivos Kobo ofrecen una experiencia de lectura cómoda y reducen la fatiga visual. Además, cuentan con baterías de larga duración que permiten utilizarlos durante semanas con una sola carga.

Estos aparatos electrónicos se posicionan como el compañero ideal para disfrutar de nuevas historias durante los momentos de descanso, ya sea en un viaje, una escapada o simplemente desde la comodidad del hogar. La tendencia encuentra respaldo en los cambios de hábitos de los lectores. Según distintos relevamientos sobre consumos culturales, más de la mitad de la audiencia ya accede a libros a través de formatos digitales, mientras que una encuesta nacional sobre hábitos de lectura reveló que el 62% de los argentinos combina actualmente libros impresos y electrónicos. Entre los principales motivos aparecen la practicidad, la portabilidad y la posibilidad de acceder de manera inmediata a nuevos títulos.

En este contexto, cada vez más familias incorporan los lectores electrónicos a sus planes de descanso, ya que permiten llevar una biblioteca completa sin sumar peso al equipaje. Además, el receso escolar es la oportunidad ideal para compartir la lectura en familia, fortalecer el hábito en niños y adolescentes, y fomentar la desconexión digital.

La familia Kobo para estas vacaciones

Kobo Clara White & Black

Kobo Clara Black & White incorpora una pantalla E Ink de 6 pulgadas optimizada para la lectura en blanco y negro, 16 GB de almacenamiento interno, tecnología ComfortLight PRO para reducir la luz azul y mejorar el confort visual, conectividad WiFi, resistencia al agua con certificación IPX8 y puerto USB-C. Puede contener hasta 12.000 e-books y 75 audiolibros.

Kobo Clara Colour

Clara Colour suma la innovadora tecnología E Ink Kaleido™, que permite visualizar portadas, ilustraciones, revistas y cómics en color, además de duplicar la capacidad de almacenamiento a 16 GB y contener hasta 12.000 e-books y 75 audiolibros. Este modelo también integra pantalla de 6 pulgadas, ComfortLight PRO, conectividad WiFi y Bluetooth, certificación IPX8, puerto USB-C y una batería con autonomía de varias semanas.

Kobo Libra Colour

El Kobo Libra Colour combina una pantalla a color E Ink Kaleido 3 de 7” (300 ppp en B/N 150 ppp en color) con un diseño ergonómico de empuñadura curva, botones físicos y rotación automática. Incorpora 32 GB de almacenamiento interno (hasta 24.000 e-Books y 150 audiolibros), tecnología ComfortLight PRO, conectividad WiFi de doble banda, Bluetooth, puerto USB-C y una batería que dura semanas. Además, cuenta con certificación de resistencia al agua IPX8 y está fabricado con materiales reciclados y plásticos recuperados del océano.

Todos los dispositivos forman parte del ecosistema Kobo Plus, que combina hardware, catálogo digital, aplicación móvil para iOS y Android y lector web en una misma experiencia. Esta integración permite comenzar la lectura en un e-Reader y continuarla desde un smartphone, una tablet o una computadora, manteniendo sincronizados automáticamente el punto de lectura, los marcadores y las preferencias de personalización. De esta manera, los usuarios pueden acceder a sus contenidos desde distintos dispositivos sin interrupciones.

Disponibilidad en Argentina

La línea completa de eReaders Kobo se encuentra disponible en Argentina a través de Electro World Group, distribuidor oficial de la marca en el país. Los dispositivos pueden adquirirse a través de la página web https://www.electroworld.com.ar/tablets/e-readers/ con opciones para distintos perfiles de lectores: desde quienes buscan iniciarse en la lectura digital hasta usuarios que necesitan herramientas avanzadas para tomar notas o disfrutar de contenidos a color. Están disponibles a partir de $285.000 vía transferencia o depósito. Además, la marca ofrece múltiples formas de pago, 12 cuotas sin interés, envíos a todo el país y garantía oficial de 1 año.