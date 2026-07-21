Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Nicolás Pino durante la presentación del acuerdo para la Expo Rural 2026.

La 138° Exposición Rural, que se desarrollará del 16 al 26 de julio en el Predio Ferial de Palermo, contará por primera vez en su historia con el acompañamiento institucional de YPF, que además dará nombre a esta edición de la tradicional muestra agropecuaria. La alianza busca destacar el vínculo entre dos sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de la Argentina: el campo y la energía.

La incorporación de YPF como sponsor institucional representa un nuevo paso en la integración entre ambas actividades productivas, promoviendo una agenda enfocada en la innovación, la producción y el crecimiento sostenible.

Campo y energía como motores del desarrollo

La alianza permitirá que YPF acompañe institucionalmente, por primera vez, a la Exposición Rural.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la importancia de esta alianza y aseguró que el sector energético y el agro poseen un enorme potencial para impulsar el crecimiento del país.

“Estamos convencidos de que la energía y el campo son los dos grandes motores de la economía argentina, con una enorme capacidad exportadora, que pueden impulsar un proceso de desarrollo y crecimiento sostenido”, afirmó Marín.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que el acompañamiento institucional de YPF refleja una visión compartida sobre la necesidad de potenciar la producción y el desarrollo federal.

La propuesta de YPF durante la muestra

Durante toda la exposición, YPF tendrá presencia con su marca Full, ofreciendo distintos productos y experiencias para quienes visiten la tradicional exposición.

Entre las principales atracciones se destacará un espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados, donde los asistentes podrán experimentar simuladores de Fórmula 1, una propuesta especialmente diseñada para acercar la innovación y la tecnología al público.

Una alianza con mirada de largo plazo

La edición 2026 de la Expo Rural llevará el lema “El campo nos une”, reuniendo nuevamente a productores, empresas, instituciones y referentes del sector agropecuario.

Con este acuerdo, YPF y la Exposición Rural consolidan una alianza que busca fortalecer el vínculo entre la energía y el campo, promoviendo inversiones, innovación y nuevas oportunidades para potenciar el desarrollo económico y la capacidad exportadora de la Argentina.