Evenepoel reconoce que su victoria tiene sabor "agridulce" tras caída de su compañero Lipowitz

Tour de Francia

El belga Remco Evenepoel cuajó una actuación arrolladora en la contrarreloj individual del martes para ‌hacerse con su segunda ‌victoria de etapa consecutiva en el Tour de Francia, pero la alegría del equipo Red Bull-Bora-hansgrohe se vio empañada por la caída de su compañero Florian Lipowitz.

La caída le obligó a abandonar la carrera.

"Es una verdadera lástima. Es como una píldora agridulce que hay que tragarse junto con esta ​victoria", declaró Evenepoel ⁠tras ganar la 16ª etapa, sumándola a su triunfo ‌de dos días antes en el Plateau de ⁠Solaison.

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La dominante actuación del belga consolidó ⁠su segundo puesto por detrás del esloveno Tadej Pogacar, a cuatro minutos y 32 segundos del portador del maillot amarillo. ⁠Evenepoel mantiene una ventaja cómoda de dos minutos y ​19 segundos sobre el tercer clasificado, el ‌mexicano Isaac del Toro, que ‌corre para el UAE Team Emirates-XRG.

A pesar de su ⁠magnífica forma, Evenepoel descartó las especulaciones de que pudiera disputarle a Pogacar la victoria final.

"Sinceramente, no", respondió cuando se le preguntó si su objetivo era destronar a Pogacar. "Solo ​estoy centrado ‌en mi propia posición. Quiero decir, Tadej (Pogacar) va camino de ganar su quinto Tour de Francia. Es simplemente increíble que pueda estar un poco cerca de él".

El Tour de Francia de Lipowitz llegó a ⁠su fin de forma abrupta cuando sufrió una caída en una curva a la derecha a más de seis kilómetros de la meta.

El alemán ocupaba la quinta posición en la clasificación general antes del inicio de la etapa.

"La sensación es un poco extraña", dijo su director deportivo, Patxi Vila. "Por un lado, estás contento ‌porque has ganado; por otro, estás triste porque Florian (Lipowitz) ha sufrido esa caída".

"Está de camino al hospital. Espero que se recupere pronto".

El ciclista, de 25 años, sufrió una lesión en la clavícula derecha, según informaron los organizadores de la carrera ‌en su comunicado de prensa diario.

Evenepoel, que había compartido el liderazgo con Lipowitz durante la carrera, expresó su tristeza por su compañero ‌de equipo.

"Se le ⁠echará mucho de menos en el equipo", afirmó. "Es una gran pena para nosotros, como equipo, perderle, ​porque, obviamente, estaba haciendo un Tour de Francia muy bueno. Es un momento especialmente triste".

Con información de Reuters