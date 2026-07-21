Un cover que pocos recuerdan: el día que Attaque 77 tocó Help de Los Beatles en una versión única

Attaque 77 versionó un clásico de Los Beatles.

Corría el año 2012 y el Teatro Vorterix vibraba al son de los acoredes de Attaque 77 en un show que quedó grabado y publicado en YouTube. En medio del concierto cargado de adrenalina y ante un público fervoroso que no paraba de agitar, la banda liderada por Mariano Martínez se guardaba una sorpresa histórica para la noche: el cover de Help de los Beatles.

Sin rodeos y con la complicidad de siempre, el grupo soltó una frase que encendió aún más el recinto: "Por primera vez en 25 años vamos a intentar hacer una canción de The Beatles". Lo que siguió fue una demostración de pura potencia y respeto por las raíces musicales de la banda, ligadas a los ritmos acelerados y cargados.

Con la icónica impronta punkie que caracteriza a Attaque 77, los músicos pusieron todo su talento al servicio de Help!, el legendario clásico del cuarteto de Liverpool publicado originalmente en 1965 dentro del álbum homónimo. Lejos de una versión acartonada o lineal, la banda logró transformar la composición pop de la obra de John Lennon y Paul McCartney en una apuesta de distorsión y velocidad.

El cruce entre la historia del rock británico y la estirpe del punk nacional regaló así uno de esos momentos de culto que quedan guardados para siempre en la memoria de los fanáticos que colmaron el teatro esa noche. Catorce años más tarde, aún es recordada aquella icónica versión.

Attaque 77.

Help, mucho más que una canción

La obra musical Help!, interpretada por la agrupación británica de rock The Beatles, dio nombre a la producción cinematográfica y a la correspondiente banda sonora estrenadas en 1965. Publicada como sencillo comercial en julio de ese mismo año, la composición alcanzó la primera posición en las listas de éxitos de los Estados Unidos y el Reino Unido, manteniéndose en dicho puesto durante un período de tres semanas. La autoría del tema figuró acreditada a la dupla Lennon-McCartney pero fue concebida principalmente por John Lennon con el aporte de Paul McCartney.

Otro cover argentino a un tema de los Beatles

El power trío argentino Eruca Sativa incorporó una relectura del clásico Eleanor Rigby (1966), perteneciente a The Beatles, en La Carne (2008), su producción discográfica debut. La pieza adopta la identidad sonora y el enfoque conceptual que caracterizan a la totalidad de la obra del grupo, distanciándose de la instrumentación del tema original.

La interpretación vocal de Lula Bertoldi, cantante y guitarrista del conjunto, establece el matiz diferencial principal respecto de la versión de la banda británica. Su desempeño alterna entre pasajes de textura rasgada -con resonancias hacia timbres del rock clásico como los de Janis Joplin o Robert Plant- y fragmentos de mayor suavidad de matiz melódico, aportando una dinámica de contrastes a la estructura de la composición.