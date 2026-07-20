Camino a Shanghai: qué necesitan los equipos argentinos para no quedarse afuera del Mundial de VALORANT

VALORANT Champions es el equivalente al Mundial de VALORANT: el torneo donde se define quién es el mejor equipo del planeta. La edición de este año se celebra en Shanghai, y cada región tiene que ganarse sus plazas. Para VCT Americas, el Stage 2 es la última oportunidad de la temporada regular para asegurar esos cupos, y el margen de error se redujo al mínimo.

Cuántos cupos hay y cómo se reparten

Los equipos podrán clasificar a Champions Shanghai por cuatro vías: ser campeón del Stage 2, subcampeón del Stage 2, terminar primero en Puntos de Campeonato o segundo en Puntos de Campeonato. Eso significa que no alcanza con tener un gran Stage 2: la acumulación de resultados a lo largo de toda la temporada también puede definir quién se sube al avión a China.

Cómo funciona el formato del Stage 2

Los 12 equipos se dividen en los grupos Alpha y Omega. Los dos mejores de cada grupo clasifican a Playoffs. Los primeros de grupo reciben un pase directo a la segunda ronda, mientras que los segundos empiezan en Ronda 1 de la Llave Superior. El resto de equipos avanza a los Play-Ins, donde compiten junto a los cuatro mejores equipos de Challengers de toda la región de Americas en una llave de doble eliminación.

Ahí está la puerta de entrada para los equipos fuera de la liga asociada. Los mejores equipos de la escena Challengers de toda la región —incluyendo los de Argentina— pueden ganarse un lugar en los Playoffs si dominan los Play-Ins.

El favorito: Leviatán con el viento a favor

Leviatán entra al Stage 2 impulsado por su triunfo en Masters London, el último torneo internacional de la temporada antes de Champions. El equipo con el mayor historial latinoamericano en la competencia internacional llega con confianza y con el mejor ranking posible para el sorteo de grupos. NRG está listo para recordarle al mundo por qué han sido considerados una potencia global durante tanto tiempo, mientras que G2 Esports buscará defender su corona de VCT Americas y sumar otro campeonato a su vitrina.

Las finales van a San Pablo: una primera vez histórica

Por primera vez en la historia, las Finales de VCT Americas se llevarán a cabo fuera de Los Ángeles. Los aficionados en Brasil recibirán a los mejores equipos de la región en São Paulo del 4 al 6 de septiembre, donde se definirán los últimos clasificados a Champions Shanghai. Para seguir el Stage 2 en español desde Argentina: Twitch /valorant_la y YouTube @valorantesportsla.