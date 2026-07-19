España campeón: tiene dos estrellas y alcanzó la misma suma que Uruguay en mundiales

España alcanzó la suma de Uruguay en mundiales con la victoria ante Argentina

España venció 1 a 0 a la Selección Argentina en la final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 consiguiendo así su segundo título. Con el triunfo español gracias al gol de Ferrán Torres en el primer minuto del segundo tiempo del alargue, los de Luis de la Fuente no sólo hicieron historia, sino que también igualaron a Uruguay en cantidad de trofeos. Es que la "Celeste", más allá de la polémica por los campeonatos ganados en 1924 y 1928 en los Juegos Olímpicos, sólo fue campeón en la Copa del Mundo organizada en su país en 1930 y en Brasil 1950.

De esta manera, el seleccionado europeo vuelve a ser el mejor equipo tal como sucedió en Sudáfrica 2010 cuando se impuso en la final contra Países Bajos, al que también le ganó el alargue y con el mismo resultado. Sin dudas, fue un duro golpe también para la "Albiceleste" que llegaba como campeón defensor después de haber triunfado en Qatar 2022. Claro que, esta vez más allá de que dio pelea hasta el final no le alcanzó para doblegar a la "Furia Roja" que lo ganó con un hombre de más en el verde césped.

La confirmación oficial de la FIFA con respecto a los dos mundiales de Uruguay

Desde el país vecino siempre sostuvieron que los trofeos en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 deben sumarse a la lista, ya que era la máxima competición del fútbol que existía en aquella época. Como las Copas del Mundo comenzaron recién en 1930, la "Celeste" interpreta por su lado que las citas olímpicas deben ser consideradas como Mundiales. No obstante, una vez más, la FIFA le dejó en claro que sólo son válidas las conquistas de 1930 como local y la del memorable "Maracanazo" de 1950 ante el anfitrión en Río de Janeiro, Brasil.

Desde la empresa PUMA, que vistió a Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022, notificaron en 2021 a la AUF que, por pedido de la FIFA, debían quitar dos de las cuatro estrellas que vienen acompañando al escudo nacional. No obstante, los "charrúas" hicieron caso omiso y dejaron las cuatro en la remera hasta el momento. "Otro trofeo espera. El viaje comienza el viernes en el sorteo final. ¡No te lo pierdas!", anunció la entidad comandada por Infantino en sus perfiles formales de cara al sorteo del Mundial 2026 que será el viernes 5 de diciembre del 2025 en Washington DC., la capital de Estados Unidos.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales de Selecciones de la FIFA

Brasil 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Alemania 4 (1954, 1974, 1990 y 2014) e Italia 4 (1934, 1938, 1982 y 2006). Argentina 3 (1978, 1986 y 2022). Uruguay 2 (1930 y 1950) y Francia 2 (1998 y 2018). España 2 (2010 y 2026). Inglaterra 1 (1966).

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