Suspenso y acción: de qué trata la película que todos están viendo en Amazon Prime Video

Prime Video tiene un filme ideal para ver en familia o con amigos.

Prime Video tiene entre sus ficciones más vistas al largometraje de acción y suspenso Rescate Implacable (A Working Man). El filme fue dirigido por David Ayer en 2025 y coescrito por el propio Ayer junto a Sylvester Stallone, tomando como base la obra literaria homónima publicada por Chuck Dixon en 2014.

El reparto principal estuvo encabezado por Jason Statham, Michael Peña y David Harbour y su distribución comercial en salas de cine corrió por cuenta de Amazon MGM Studios (bajo el sello Metro-Goldwyn-Mayer) en los Estados Unidos, mientras que la firma Warner Bros. Pictures asumió la publicación en el mercado internacional a partir del 28 de marzo de 2025.

El argumento describe las vivencias de Levon Cade, un antiguo miembro de los comandos de la Royal Marine que se desempeña como capataz en una empresa de construcción propiedad de la familia García, con la cual mantiene un vínculo estrecho. La trama se desata cuando su hija adolescente, Jenny, es capturada por una red de trata operada por criminales de origen ruso, situación que lleva al protagonista a intervenir de forma directa utilizando sus capacidades operativas para localizarla.

El esquema delictivo responde a la organización mafiosa Bratva, bajo la conducción de Symon Kharchenko y, tras la eliminación del mando operativo Wolo Kolisnyk a manos de Cade, el líder criminal envía a sus hijos Danya y Vanko para neutralizar al exmilitar. Para aproximarse a la estructura de la banda, Levon adopta una identidad falsa como comerciante ilegal, buscando contactar a Dimi, hijo de Wolo y responsable de la facción de tráfico.

Rescate Implacable.

En paralelo, los captores directos de la joven intentan comercializarla con un comprador; ante la resistencia de la menor, se evalúa su ejecución, medida que se posterga por decisión del cliente. El conflicto principal se agudiza cuando Cade es interceptado por los hijos de Kharchenko, a quienes logra abatir, transformando la búsqueda en un enfrentamiento personal con el jefe de la organización.

El cronograma original de la producción preveía su debut en salas norteamericanas para el 17 de enero de 2025. Sin embargo, hacia finales del año previo, los responsables modificaron la denominación oficial del proyecto e instituyeron el 28 de marzo de 2025 como la fecha definitiva de estreno, incorporando además proyecciones en formatos tecnológicos especiales como Dolby Cinema, 4DX y D-Box.

Elenco de Rescate Implacable