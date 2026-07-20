Los salarios registrados perdieron contra la inflación en mayo

Los salarios de los trabajadores registrados crecieron por debajo del aumento del costo de vida durante mayo, lo que volvió a deteriorar el poder adquisitivo en un contexto de persistente inflación y crisis económica. Aunque el índice general mostró una leve mejora impulsada por el sector informal, las remuneraciones del empleo formal no lograron acompañar el ritmo de los precios, según los datos difundidos por el Indec.

El empleo registrado quedó por debajo del avance de los precios

Durante mayo, el índice general de salarios aumentó un 2,2% respecto del mes anterior. Sin embargo, el dato esconde fuertes diferencias entre los distintos segmentos del mercado laboral. Mientras el sector privado registrado registró un incremento del 2% y el sector público del 1,5%, los salarios del sector privado no registrado crecieron un 3,5%, impulsando el promedio general.

El dato más relevante es que el incremento del 2% correspondiente a los trabajadores privados registrados quedó por debajo de la inflación de mayo, lo que implicó una nueva pérdida del poder de compra para quienes se desempeñan en empleos formales.

Este escenario refleja que, pese al proceso de desaceleración inflacionaria observado durante los últimos meses, muchas negociaciones salariales continúan corriendo detrás de los precios.

En la comparación interanual, el índice general de salarios acumuló un aumento del 35,9%. Dentro de ese total, los salarios del sector privado registrado crecieron 29,3%, los del sector público 27,4% y los del sector privado no registrado avanzaron 66,3%.

La fuerte suba de los ingresos informales responde, en gran medida, a que ese segmento había quedado muy rezagado durante los períodos de mayor aceleración inflacionaria. Sin embargo, continúa siendo el sector con menores niveles de remuneración y mayor precariedad laboral.

Por su parte, los trabajadores registrados mantienen una evolución salarial más estable, aunque insuficiente para recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

El aumento acumulado en 2026

En los primeros cinco meses del año, el índice general de salarios acumuló un incremento del 15,2%. En ese período, las remuneraciones del sector privado registrado aumentaron 12,3%, las del sector público 13,7% y las del empleo no registrado 23,9%.

Estos datos muestran que la evolución de los salarios continúa siendo heterogénea entre los distintos segmentos del mercado laboral y sobredimensionados en el sector informal. La evolución de los próximos acuerdos paritarios será determinante para saber si los ingresos formales logran recuperar capacidad de compra durante el segundo semestre o si continúa profundizándose el deterioro del salario real.