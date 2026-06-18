Para los más noveleros: la tira protagonizada por Celeste Cid y Marcela Kloosterboer que arrasa en Prime Video

Marcela Kloosterboer y Celeste Cid protagonizan Las Estrellas.

Amazon Prime Video tiene entre sus shows de TV más vistos a la ficción Las Estrellas, realizada por Pol-ka Producciones para la pantalla de El Trece, formó parte de la grilla de programación argentina entre el 29 de mayo de 2017 y el 23 de enero de 2018. El elenco principal estuvo encabezado por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Natalie Pérez y Justina Bustos.

Las actuaciones coprotagónicas recayeron en Esteban Lamothe, Gonzalo Valenzuela, Nicolás Riera, Nicolás Francella, Luciano Castro y Julieta Nair Calvo, mientras que el rol de los antagonistas fue asignado a Rafael Ferro, Maia Francia y Jazmín Falak. Asimismo, el reparto sumó las intervenciones especiales de figuras de la trayectoria de Silvia Kutika, Patricia Echegoyen, Patricia Viggiano y Osvaldo Laport.

El eje argumental se desencadena a partir del fallecimiento de Mario Estrella, circunstancia que obliga a reunirse a sus cinco hijas, nacidas de diferentes uniones matrimoniales. Durante el acto de lectura de las disposiciones testamentarias, las mujeres toman conocimiento de una cláusula obligatoria para acceder a los bienes familiares: administrar de forma conjunta y rentable un establecimiento hotelero de categoría boutique durante el lapso de doce meses.

De este modo, Virginia, Lucía, Carla, Florencia y Miranda se ven forzadas a convivir y zanjar sus marcadas disparidades de carácter, cumpliendo con la última voluntad de aproximación de su progenitor. El apartado musical y de participaciones estelares incluyó breves apariciones de los cantantes Sebastián Yatra, Tini Stoessel y Luciano Pereyra.

Las Estrellas.

En cuanto a las locaciones empleadas para el rodaje de las escenas, las filmaciones se llevaron a cabo en el Palacio Cabrera, un inmueble histórico situado en el barrio porteño de Palermo donde anteriormente funcionaba el establecimiento geriátrico Segundo Hogar José Devoto.

En su emisión inicial, los registros de la empresa Kantar Ibope Media le asignaron un promedio de 20 puntos de audiencia -alcanzando un máximo de 24.4-, lo que la ubicó como la segunda propuesta con mayor sintonía de la jornada y duplicó las mediciones de los canales competidores. En paralelo, el sistema de medición SMAD reportó para esa misma fecha una media de 25.9 puntos, posicionándola en el tercer lugar del podio diario.

Censura homofóbica a Las Estrellas

Durante el transcurso de las transmisiones, específicamente en la emisión fechada el 25 de septiembre de 2017, la señal Canal 7 de la provincia de Mendoza generó controversia en el debate público tras la decisión de omitir el fragmento de la escena que retrataba un beso romántico entre los personajes de Florencia Estrella y Jazmín Del Río.