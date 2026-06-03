Fecha de cuándo se estrena "Off Campus", la serie de Prime Video de gran éxito: lo que se sabe de la segunda temporada hasta ahora

Dean y Allie serán los protagonistas de la segunda temporada de "Off Campus". (Crédito de foto: Prime Video)

La serie juvenil Off Campus ha llegado al catálogo de Prime Video para convertirse de forma inmediata en uno de esos fenómenos globales que enganchan sin remedio a audiencias de todas las edades. Basada en la saga literaria de Ellen Kennedy, la producción ha cautivado por completo al público y a la crítica gracias a su adictiva y fresca combinación de drama universitario, el apasionante mundo del hockey sobre hielo y romances intensos.

Tras consolidarse como la tercera serie más vista en toda la historia de la plataforma de streaming, la fascinante historia de amor, ambición y superación personal dentro de las aulas y los estadios ha demostrado que el género romántico estudiantil sigue más vivo que nunca en la televisión.

"Off Campus" llega con una segunda temporada

Ante semejante recepción masiva, Prime Video no ha tardado en dar luz verde a la continuidad de la ficción y ya se preparan con fuerza los nuevos capítulos de la segunda temporada. El rodaje de esta esperada continuación comenzó oficialmente el pasado primero de junio, y está previsto que los actores permanezcan trabajando de lleno en el set de grabación hasta mediados de septiembre.

Aunque Prime Video ha decidido alterar el orden original de los libros para saltar directamente a la apasionante trama de Dean y Allie en esta nueva entrega antológica, la producción estima que el gran estreno de la segunda temporada se concretará en las pantallas de todo el mundo durante el transcurso del año 2027.

Elenco de "Off Campus". (Crédito de foto: Prime Video)

Prime Video sabe de romances juveniles

Este rotundo e indiscutible éxito de Off Campus ratifica la excelente racha que Prime Video viene experimentando con las producciones enfocadas en el público joven y adolescente. La plataforma ya había alcanzado previamente la cima de las tendencias internacionales con el estreno de El verano en el que me enamoré, otra impecable adaptación literaria que desató pasiones similares alrededor del planeta. A este catálogo de triunfos juveniles se suma también el suceso de Culpa mía, el fenómeno de romance español que batió récords absolutos de visualizaciones.

Con estas sólidas apuestas, la compañía de streaming demuestra tener una habilidad única para convertir novelas populares en adicciones televisivas, consolidando su liderazgo dentro del entretenimiento para las nuevas generaciones.