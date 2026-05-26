¿La serie "La casa de los espíritus" de Prime Video está basada en hechos reales?

"La casa de los espíritus", basada en la novela de Isabel Allende. (Crédito de foto: Prime Video))

El catálogo de Prime Video suma una de sus producciones más ambiciosas: la primera adaptación televisiva en español de La casa de los espíritus. Esta miniserie de ocho episodios rescata los códigos del melodrama histórico y los entrelaza con elementos sobrenaturales. La trama recorre la tumultuosa saga de la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones, exponiendo un relato atrapante sobre la memoria colectiva, los lazos inquebrantables, el amor y el impacto de los procesos políticos en la intimidad de los hogares.

Con una mirada contemporánea, la narración se desenvuelve a través de los ojos de Alba, quien descubre los diarios de su abuela Clara, una mujer con dones clarividentes, que destapan los secretos de un clan marcado por el autoritarismo del patriarca Esteban Trueba.

¿"La casa de los espíritus" está basada en hechos reales?

Aunque la producción se mueve dentro de los márgenes del realismo mágico, su trasfondo guarda una profunda e ineludible conexión con la realidad. La miniserie se basa en la célebre novela homónima que la escritora chilena Isabel Allende publicó en 1982. Lejos de ser una mera fantasía, la obra nació directamente de las vivencias de la autora. El proyecto comenzó como una carta de despedida que Allende le escribía a su abuelo de 99 años, quien se encontraba agonizando en Chile.

El contexto en el que se gestó la novela estuvo fuertemente condicionado por el exilio. Tras el golpe de Estado de 1973 que derrocó a su tío segundo, el presidente Salvador Allende, la escritora debió abandonar su país natal y radicarse en Venezuela. Desde la distancia y el dolor del desarraigo, volcó en las páginas sus propios recuerdos familiares y las heridas abiertas de una sociedad fracturada. Los Trueba son, en gran medida, un reflejo de sus propios ancestros, y el convulso escenario político de Chile. La obra replica con crudeza los años de polarización y dictadura que marcaron a fuego el país natal de la autora.

Eduard Fernández y Aline Küppenheim en "La casa de los espíritus". (Crédito de foto: Prime Video)

Una novela histórica para América Latina

Esta amalgama de dolor personal y memoria nacional es la razón por la cual la novela histórica sigue siendo tan apreciada por el público latino. Al retratar las pasiones, las injusticias sociales y la resiliencia femenina frente a la opresión, Allende logró capturar la identidad y el inconsciente colectivo de toda una región.

La serie de Prime Video ayuda a difundir la voz e identidad de este clásico eterno de la literatura latinoamericana, recordando que los fantasmas del pasado familiar y político siempre caminan a nuestro lado.