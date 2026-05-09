Ranking de series para maratonear en Netflix: las 5 mejores historias cortas para ver en un día

En la era del contenido infinito, a veces lo que más valoramos es la brevedad. Esa capacidad de una historia para cerrarse de forma magistral en pocos episodios es un arte que Netflix ha sabido explotar con títulos que van desde el horror religioso hasta la sátira criminal. Existen tramas intensas que no te demandan mucho tiempo de compromiso, y entre series y miniseries, estas son cinco propuestas que son apuestas seguras para tu próxima sesión de streaming.

Misa de medianoche: Mike Flanagan construye una pieza de horror gótico emocionalmente devastadora. La trama se sitúa en Crockett Island, una comunidad pesquera aislada y devota que comienza a experimentar milagros inexplicables tras la llegada de un carismático y joven sacerdote. Sin embargo, detrás de estos "prodigios" se esconde una verdad aterradora que cuestiona los límites de la fe y la redención. Es una obra densa, visualmente impactante y cargada de diálogos profundos sobre la mortalidad.

Maniac: protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, esta joya de ciencia ficción retro-futurista nos sumerge en un ensayo farmacéutico experimental. Dos desconocidos se conectan a través de mundos alucinatorios diseñados para "curar" sus traumas y problemas mentales. A medida que las simulaciones se entrelazan, la serie explora la conexión humana en un entorno saturado de tecnología y soledad. Su diseño de producción es, sencillamente, una delicia visual.

Alguien tiene que saber: reciente producción chilena. Es un thriller descarnado inspirado en la desaparición real de Jorge Matute Johns. La historia entrelaza tres destinos: una madre que se niega a rendirse, un detective obstinado y un sacerdote que guarda un secreto de confesión crucial. Ambientada en un clima de silencio y corrupción institucional, la serie logra capturar la desesperación de una búsqueda que marcó a todo un país. MÁS INFO Netflix Así es la historia real de "Emergencia Radioactiva", la miniserie de Netflix

La Serpiente: basada en crímenes reales, esta producción nos lleva al sudeste asiático de los años 70. Sigue la pista de Charles Sobhraj, un calculador estafador y asesino que se aprovechaba de los viajeros del "Hippie Trail". Con un ritmo frenético y una atmósfera envolvente, narra la obsesiva persecución liderada por un diplomático holandés para llevarlo ante la justicia.