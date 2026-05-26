Boleto impagable: tras el ajuste de Sadir al transporte urbano, un jujeño podría gastar hasta $204 mil por mes

Con el nuevo ajuste del 4,82% al boleto del transporte urbano de pasajeros que comenzó a regir desde el jueves 21 de mayo, una persona podría llegar a gastar más de 204 mil pesos mensuales en viajes en colectivo, según el tramo que utilice diariamente. Con la tarifa mínima vigente dentro de San Salvador de Jujuy, fijada en $1.333,86, una persona necesitaría destinar alrededor de $128.050,56 mensuales solamente para trasladarse en colectivo.

Mientras el gobernador Carlos Sadir plancha paritarias y rechaza negociar con los gremios, el salario de los trabajadores se deteriora. El cálculo que realizó el medio Jujuy al Día toma como referencia a un usuario que utiliza el transporte público para cumplir una jornada laboral dividida, realizando cuatro viajes diarios de lunes a viernes, lo que representa 20 boletos semanales y un total estimado de 88 pasajes al mes.

De esta manera, el impacto de la suba no solo repercute en trabajadores que dependen diariamente del transporte público, sino también en familias donde dos o más integrantes utilizan colectivos para asistir a sus empleos, estudiar o realizar distintas actividades, multiplicando significativamente el gasto mensual destinado a movilidad.

En el caso de quienes utilizan los recorridos más extensos, como el tramo entre San Salvador de Jujuy y León, cuyo boleto cuesta $2.133,93, el gasto mensual asciende a $204.857,28. A eso se suma una eventual media jornada laboral los sábados, con dos viajes adicionales por semana, alcanzando así un promedio mensual de 96 boletos.

Este ajuste tarifario se da en un contexto de crisis en el sistema. El mes pasado, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo. La asociación gremial denunció la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.

Transporte urbano: aumenta el boleto de colectivo en Jujuy

San Salvador de Jujuy: $1.333,86

San Salvador de Jujuy – Reyes: $1.333,86

San Salvador de Jujuy – Guerrero: $1.534,34

San Salvador de Jujuy – Termas de Reyes: $1.733,90

San Salvador de Jujuy – San Pablo de Reyes: $1.534,34

San Salvador de Jujuy – Yala: $1.733,90

San Salvador de Jujuy – Los Nogales: $1.934,37

San Salvador de Jujuy – Lozano: $1.934,37

San Salvador de Jujuy – León: $2.133,93

Transporte público: diferencias cada vez mayores entre el AMBA y el interior

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) marcó la creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y otras ciudades del país, especialmente tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Actualmente, el boleto mínimo ronda los $700 en el AMBA, mientras que en ciudades como San Martín de los Andes llega a $ 2.300 y en Rawson alcanza los $ 2.192.

Entre los factores que explican las subas, el informe destacó el incremento del gasoil, cuyo precio acumuló un alza del 536% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, superando ampliamente la inflación general. Además, alertó sobre la reducción real del 17,5% en el presupuesto destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte para 2026, lo que podría afectar tareas de mantenimiento y renovación de la red.