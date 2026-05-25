Es como visitar Londres, pero en plena ciudad de Buenos Aires: el icónico barrio porteño con un tranvía

Es como visitar Londres, pero en plena ciudad de Buenos Aires: el pintoresco barrio porteño (Foto: TripAdvisor)

La ciudad de Buenos Aires cuenta con lugares increíbles y capaces de transportarte a otra parte del mundo. Más allá de las largas avenidas y la dinámica acelerada, se encuentra un pequeño rincón que parece sacado de Europa: el Barrio Inglés de Caballito.

Se trata de una zona residencial que fue construida en 1920. En un comienzo se lo denominaba "Barrio del Banco Hogar Argentino" porque la entidad bancaria fue la que compró los terrenos de campo y construyó viviendas en el área para venderlas mediante créditos hipotecarios. Incluso, algunas de las calles llevan nombres de funcionarios del Banco, como el pasaje Antonino Ferrari.

Las históricas edificaciones —varias diseñadas por los arquitectos Eduardo Lanús, Coni Molina y Pedro Vinent— fueron hechas con un estilo anglosajón que todavía aporta el aire europeo. A propósito de su tinte británico, en 1960 se comenzó a llamar "Barrio Inglés", como una estrategia inmobiliaria para diferenciar la zona residencial de otros sectores del barrio de Caballito.

El Barrio Inglés cuenta con calles tranquilas y es ideal para caminar lejos de agitada ciudad (Foto: TripAdvisor)

Del barrio se destacan las casas con fachadas de ladrillo, techos de tejas y detalles de tudor o georgianos. Una clave es que las residencias no cuentan con garaje, ya que en la época no se acostumbraba a tener estacionamiento dentro del hogar.

Se trata de hermosas y amplias residencias que aportan un punto de escape londinense en plena ciudad porteña, sus calles son ideales para salir a caminar o dar una vuelta y respirar en una zona tranquila. Además, el barrio es uno de los grandes lugares por los que pasa el tranvía porteño.

¿A dónde queda el Barrio Inglés de Caballito?

Si bien se le denomina "Barrio Inglés", en realidad se trata de varias manzanas que forman parte de Caballito, pero no está oficialmente entre los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Este rincón porteño se encuentra delimitado por las calles Pedro Goyena, Valle, Emilio Mitre y Del Barco Centenera.

Hasta el tranvía pasa por el Barrio Inglés: cómo funciona el ícono porteño

Una de las zonas más atractivas del Tranvía Histórico de Caballito es el Barrio Inglés. El circuito sale desde Emilio Mitre y José Bonifacio y recorre unas seis manzanas de la zona residencial.

El tranvía recorre parte del Barrio Inglés de Caballito y es totalmente gratis (Foto: GCBA)

Es una de las formas más originales y entretenidas para conocer el barrio inglés, ya que el paseo dura entre 20 y 25 minutos y es totalmente gratis. Además de pasar por el Barrio Inglés, atraviesa otras calles históricas de Caballito vinculadas a la historia del tranvía porteño.

Para subirse al tranvía no es necesario reservar, solo hay que hacer la fila en la parada y se puede subir al transporte por orden de llegada.