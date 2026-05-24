Video: el gol de Facundo Colidio en River vs. Belgrano por la final

Colidio hizo el gol del 1-0 parcial de River a Belgrano en la final.

River y Belgrano juegan la gran final del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet y el de Ricardo "Ruso" Zielinski se miden en busca del título, luego de haber avanzado a pura mística en las tres instancias anteriores de los playoffs. A los 17 minutos del primer tiempo, Facundo Colidio anotó el gol del 1-0.

Sin embargo, a los 26, Leonardo Morales marcó el 1-1 de cabeza luego de un corner desde la izquierda de Lucas Zelarayán. El encuentro en "La Docta" fue vibrante, emotivo y de ida y vuelta, con espacios en las dos defensas como para poder aprovechar. Así fue todo el primer tiempo, con chances claras de ambos lados y cierta endeblez en la última línea tanto de la "Banda" como del conjunto celeste de Barrio Alberdi. El desarrollo fue a todo o nada.

Las formaciones de River y Belgrano para la final

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Las ausencias de River y Belgrano en la final

River

Gonzalo Montiel : Padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central.

: Padece un . Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central. Sebastián Driussi : Sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por una fuerte infracción recibida.

: Sufrió un por una fuerte infracción recibida. Matías Viña : El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor derecho , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana.

: El lateral uruguayo sufrió un , mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana. Agustín Ruberto: el centrodelantero juvenil sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo.

Belgrano