Video: el gol de Facundo Colidio en River vs. Belgrano por la final

River y Belgrano juegan la gran final del fútbol argentino en el Torneo Apertura 2026, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet y el de Ricardo "Ruso" Zielinski se miden en busca del título, luego de haber avanzado a pura mística en las tres instancias anteriores de los playoffs. A los 17 minutos del primer tiempo, Facundo Colidio anotó el gol del 1-0.
Sin embargo, a los 26, Leonardo Morales marcó el 1-1 de cabeza luego de un corner desde la izquierda de Lucas Zelarayán. El encuentro en "La Docta" fue vibrante, emotivo y de ida y vuelta, con espacios en las dos defensas como para poder aprovechar. Así fue todo el primer tiempo, con chances claras de ambos lados y cierta endeblez en la última línea tanto de la "Banda" como del conjunto celeste de Barrio Alberdi. El desarrollo fue a todo o nada.
Las formaciones de River y Belgrano para la final
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Las ausencias de River y Belgrano en la final
River
- Gonzalo Montiel: Padece un desgarro en el cuádriceps izquierdo. Se lesionó durante el partido de semifinales contra Rosario Central.
- Sebastián Driussi: Sufrió un esguince grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha por una fuerte infracción recibida.
- Matías Viña: El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor derecho, mientras se preparaba para los compromisos internacionales de la semana.
- Agustín Ruberto: el centrodelantero juvenil sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en mayo.
Belgrano
- Lisandro López: Se perderá la final definitiva en el Estadio Mario Alberto Kempes tras sufrir una lesión muscular en la semifinal ante Argentinos Juniors. Leonardo Morales ocupará su lugar en la zaga desde el arranque.