El estilo ecléctico propone combinar prendas sin seguir reglas estrictas de moda.

Después de varios años de dominar las redes sociales, las pasarelas y el street style, el clean look empezó a perder protagonismo. La estética basada en prendas básicas, tonos neutros y un maquillaje natural deja lugar a una nueva tendencia que apuesta por la creatividad, las mezclas inesperadas y la expresión personal. En 2026, el estilo ecléctico se posiciona como uno de los grandes favoritos del mundo de la moda.

Del minimalismo a una moda con más personalidad

Durante mucho tiempo, el clean look fue sinónimo de elegancia. Su propuesta giraba en torno a un guardarropa simple, colores sobrios, peinados prolijos y una imagen pulida que conquistó a influencers y celebridades de todo el mundo.

Sin embargo, las tendencias comenzaron a cambiar. La moda actual busca reflejar la identidad de cada persona y dejar atrás las fórmulas que parecían repetirse una y otra vez. En ese contexto, el estilo ecléctico aparece como una alternativa que invita a experimentar sin miedo.

La idea ya no pasa por verse igual que el resto, sino por construir un look propio a través de combinaciones originales y detalles que reflejen la personalidad.

Cómo es el estilo ecléctico que reemplaza al clean look

A diferencia del minimalismo, esta tendencia apuesta por el concepto de que más puede ser más. La mezcla de estampados, colores vibrantes y distintas texturas se convierte en el sello de un estilo que rompe con las reglas tradicionales.

La tendencia apuesta por expresar personalidad mediante mezclas creativas y originales.

También gana protagonismo la combinación de prendas vintage con piezas contemporáneas. Un blazer clásico puede convivir con zapatillas llamativas, un pantalón estampado o accesorios de gran tamaño sin perder armonía.

Los complementos pasan a ocupar un lugar central. Collares en capas, aros XL, pañuelos, cinturones y carteras con personalidad dejan de ser un detalle secundario para convertirse en protagonistas del outfit.

La tendencia también llega al maquillaje y al cabello

El cambio no se limita a la ropa. La belleza también acompaña esta nueva etapa con propuestas mucho más expresivas y menos estructuradas.

Los labios en tonos intensos, los delineados de colores y los rubores más marcados comienzan a desplazar al maquillaje completamente natural que caracterizó al clean look.

En el cabello sucede algo similar. Los peinados excesivamente pulidos pierden espacio frente a ondas naturales, mayor volumen y accesorios como moños, hebillas o pañuelos que aportan un toque distintivo.

Los accesorios llamativos recuperan protagonismo en los looks de esta temporada.

¿Significa que el clean look desaparece?

No necesariamente. El estilo minimalista seguirá siendo una opción para quienes se sienten cómodos con una estética simple y atemporal. La diferencia es que ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante los últimos años.

La moda de 2026 abre la puerta a una mayor diversidad de estilos y propone que cada persona encuentre la forma de vestir que mejor la represente. La creatividad, la autenticidad y la posibilidad de mezclar sin seguir reglas estrictas pasan a ser los nuevos protagonistas.

Más que imponer una única manera de vestirse, las tendencias actuales celebran la libertad para experimentar. En ese escenario, el estilo ecléctico se consolida como la gran apuesta para quienes buscan looks con identidad propia y quieren dejar atrás la uniformidad que caracterizó a la era del clean look.