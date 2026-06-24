La bufanda finita se usa como complemento estético, no para abrigar.

La moda sigue mirando al pasado y, esta vez, recuperó uno de los accesorios más característicos de los años 2000. Después del regreso de prendas y estilos icónicos de aquella década, una pieza vuelve a ganar protagonismo en las calles, las redes sociales y las colecciones de invierno 2026: la bufanda finita.

Liviana, versátil y con un marcado espíritu Y2K, esta tendencia reaparece con una estética renovada. Aunque mantiene la esencia que la convirtió en un clásico hace dos décadas, ahora se adapta a las nuevas formas de vestir y se posiciona como uno de los detalles más elegidos para completar un outfit.

La bufanda finita vuelve a ser protagonista

Durante los primeros años del siglo XXI, las bufandas largas y estrechas se transformaron en un accesorio indispensable. Eran habituales en looks urbanos combinadas con jeans, camperas ajustadas y remeras básicas. Con el paso del tiempo quedaron relegadas por modelos más voluminosos y tejidos gruesos. Sin embargo, el resurgimiento de la estética dosmilera impulsó nuevamente su presencia en el universo fashion.

Hoy reaparecen con una función que va más allá del abrigo. La bufanda finita se utiliza principalmente como un complemento estético capaz de aportar estilo sin sumar peso visual al conjunto.

Cómo se usa la tendencia este invierno

La clave de esta temporada es llevarla de manera relajada. Los extremos caen libremente sobre prendas amplias como tapados largos, blazers oversize o sweaters tejidos, generando una imagen descontracturada pero sofisticada.

A diferencia de las bufandas tradicionales, no busca cubrir completamente el cuello ni proteger del frío extremo. Su objetivo es aportar movimiento, textura y un toque distintivo al look. Por eso, muchas referentes de moda la incorporan como un detalle simple que logra renovar prendas básicas sin necesidad de realizar grandes cambios en el guardarropa.

Los extremos caen libremente sobre prendas amplias para un look relajado.

Los colores que dominan la temporada

Las versiones más vistas durante el invierno 2026 apuestan por tonos neutros y fáciles de combinar. El negro, el gris, el beige y el chocolate aparecen entre los favoritos por su versatilidad. Sin embargo, también ganan terreno opciones en rojo intenso, azul profundo y algunos estampados discretos que permiten sumar personalidad sin perder elegancia.

La variedad de propuestas hace que este accesorio pueda adaptarse tanto a estilos clásicos como a combinaciones más audaces y modernas.

Del look Y2K a los outfits más elegantes

Quienes buscan recrear la estética de los 2000 suelen combinar la bufanda finita con jeans rectos, botas y camperas de cuero, una fórmula que remite de inmediato a aquella época.

Pero la tendencia también encuentra espacio en propuestas más refinadas. Vestidos tejidos, conjuntos monocromáticos y prendas de líneas minimalistas se convierten en aliados ideales para incorporar este accesorio. Su regreso refleja además una corriente cada vez más fuerte dentro de la moda actual: la importancia de los pequeños detalles.