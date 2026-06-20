El verde oliva es una opción refinada que ilumina los outfits invernales.

Durante mucho tiempo, el gris fue el color indiscutido en los guardarropas invernales por su sofisticación y versatilidad. Sin embargo, para el invierno 2026, esa hegemonía cambia y llegan nuevas tonalidades que aportan calidez, elegancia y un toque moderno sin perder la capacidad de combinarse con facilidad.

El gris no desaparece, pero ya no es el protagonista central. Tanto las pasarelas internacionales como el street style reflejan un claro interés por colores inspirados en la naturaleza y minerales, con una paleta que busca enriquecer los looks con profundidad y carácter sin necesidad de tonos estridentes.

Los colores clave para esta temporada

Chocolate intenso: Este marrón oscuro se destaca por ser elegante y cálido. Se encuentra en tapados, trajes, botas y accesorios, y combina perfectamente con tonos camel, blanco, azul marino y bordó. Un abrigo chocolate con pantalón crudo y sweater beige es un clásico que nunca falla y favorece a casi todos los tonos de piel.

Bordó profundo: También llamado burgundy o vino, este color aporta sofisticación y se posiciona como favorito en blazers, carteras, botas altas y prendas de cuero. Un conjunto monocromático en bordó es ideal para un look elegante tanto de día como de noche, y es una gran alternativa al negro para estilos urbanos.

Verde oliva: Inspirado en la naturaleza, el verde oliva sigue ganando terreno por su capacidad para combinar con tonos neutros. Es perfecto para quienes quieren sumar color de forma discreta, como por ejemplo, pantalones cargo verde oliva con tejidos en crema o camel.

Azul petróleo: Este tono es uno de los más versátiles del invierno. Un sweater de punto grueso en azul petróleo combinado con jeans oscuros y botas de cuero aporta luminosidad sin perder elegancia, ideal para múltiples ocasiones.

El chocolate intenso combina con camel, blanco, azul marino y bordó.

Manteca o butter cream: Los tonos claros también tienen su lugar en el invierno 2026. El manteca es una opción refinada al blanco puro y ayuda a iluminar los outfits invernales, generando una sensación de lujo discreto. Un total look en manteca con accesorios camel es una combinación que destaca.

¿Cómo sumarlos a tu guardarropa?

La clave está en incorporar estos colores de manera progresiva y estratégica. Podés empezar con accesorios como carteras, bufandas o botas para dar un primer paso en la actualización de tu estilo. Otra opción es elegir una prenda protagonista, como un abrigo o blazer en alguno de estos tonos, que transforme instantáneamente tus looks habituales.

Además, los conjuntos monocromáticos siguen siendo una fórmula ganadora para lograr elegancia sin esfuerzo. También podés jugar combinando tonos cálidos y fríos, como chocolate con azul petróleo o bordó con manteca, que serán las mezclas más vistas esta temporada.

Este invierno 2026 invita a dejar atrás la monotonía de los grises para animarse a colores que transmiten bienestar y sofisticación, sin perder la versatilidad que exige el día a día.