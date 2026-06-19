4 formas de usar una bufanda: ideales para elevar tus looks este invierno.

Hay muchas formas posibles de usar bufanda este invierno 2026 y todas te pueden ayudar a elevar el outfit de una manera totalmente diferente. Ponerse accesorios en invierno no solamente cumple con su función de proteger del frío, sino que también le da personalidad a los looks.

"Hoy te mostramos cuatro formas de usar tu bufanda", muestra la cuenta de Dana Rioyo Desing a través de un video compartido en sus redes sociales. Algunas de estas formas son más clásicas, para cubrir el cuello, mientras que otras apuestan por cubrir la cabeza completa también.

4 formas de usar bufanda este invierno 2026

1. Cruzada

Colocate la bufanda normalmente. De un lado, meté uno de los extremos de la bufanda para adentro por el cuello. Esto te va a ayudar a que la bufanda quede asegurada y no se te mueva ni se te salga. Es la forma más clásica de usar una bufanda, con los dos extremos cayendo por adelante.

2. Balaclava

Ahora, pasá también el otro lado para adentro. Agarrá la parte de atrás y colocátela como capucha para que quede una especie de balaclava, accesorio muy en tendencia para este invierno 2026.

3. Enrollada

Doblá la bufanda a la mitad. Metete los dos extremos dentro de el agujero que se formó. Es otra forma muy fácil y práctica de ponerte la bufanda de la forma más clásica.

4. De costado

Por último, de costado también se va a usar mucho. Agarrá un extremo de la bufanda y dejá que cuelgue bastante, mientras del otro extremo te queda una tira corta. Agarrá esa tira corta y hacé un nudo pasando por adentro de tu cuello. Así, te quedan las dos tiras colgando de manera desigual.

Qué colores de bufanda se van a usar este invierno 2026

Además de las distintas formas de llevarlas, el color de la bufanda también puede cambiar por completo un look. Este invierno 2026, los tonos clásicos vuelven a ocupar un lugar central, pero con algunas tonalidades que se destacan por encima del resto.

El marrón chocolate se posiciona como el color número uno de la temporada. Es elegante, versátil y fácil de combinar, aparece tanto en bufandas de lana gruesa como en versiones más livianas. Además, se adapta perfectamente a la paleta de colores que domina este invierno.

Otro de los colores protagonistas será el rojo. Desde el bordó hasta los rojos tipo colorado, estas tonalidades aportan un toque de color a los looks invernales sin perder estilo. Son ideales para quienes buscan transformar un outfit básico con un solo accesorio.

El azul marino también continúa siendo una apuesta segura. Atemporal y elegante, funciona como alternativa al negro y combina fácilmente con prendas grises, beige, blancas o marrones.

Por su parte, el verde oliva sigue ganando terreno dentro de las tendencias de invierno. Este tono inspirado en la naturaleza se convirtió en uno de los favoritos de las que aman la moda gracias a su capacidad para sumar color de manera discreta y sofisticada.