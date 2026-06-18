Abrigan con estilo: los 3 accesorios que no te pueden faltar este invierno 2026.

Vestirse bien durante el invierno puede ser todo un desafío. Afortunadamente, esta temporada invierno 2026 hay tres accesorios que van a ser furor y que te elevan los looks al instante. Esta temporada invernal trae tres accesorios que no te pueden faltar. Además de ayudarte a transformar cualquier outfit, son muy abrigados, prácticos y fáciles de combinar.

La buena noticia es que no hace falta renovar por completo el guardarropa para verse actualizada. Muchas veces, incorporar uno de estos accesorios alcanza y sobra para darle un aire completamente distinto a los looks que ya tenés en el placard. Lo mejor es que podés combinarlo con diferentes prendas que te pongas.

3 accesorios de invierno que no te pueden faltar este invierno 2026

1. Gorros de efecto piel o peluche

Los gorros de textura suave y aspecto peluche son una de las tendencias más fuertes de la temporada. Se destacan por aportar volumen, textura y un efecto acogedor que combina perfectamente con los días más fríos del año.

Accesorios de invierno en tendencia para esta temporada.

Entre los modelos más vistos aparecen los bucket hats de pelo sintético, los gorros inspirados en el estilo ruso y los diseños con orejeras. Además de ser extremadamente abrigados, se convierten automáticamente en el punto focal del look y aportan un toque moderno incluso a los outfits más simples.

2. Capotas tejidas

Las capotas de punto son una de las grandes sorpresas del invierno 2026. Inspiradas en diseños retro y con cierto aire romántico, cubren la cabeza y las orejas mientras se ajustan debajo del mentón mediante lazos o tiras de tejido.

Accesorios de invierno en tendencia para esta temporada.

Son tan populares porque combinan funcionalidad y estética. Protegen del viento, mantienen el cabello resguardado de la humedad y aportan un toque vintage que cada vez se ve más en redes sociales y street style. Funcionan especialmente bien con tapados largos, sweaters tejidos y bufandas gruesas.

3. Balaclavas

La balaclava sigue consolidándose como uno de los accesorios más prácticos para enfrentar las bajas temperaturas. Se trata de una pieza tejida que cubre la cabeza, el cuello y parte de los hombros, dejando únicamente el rostro al descubierto.

Su principal ventaja es que reemplaza al gorro y a la bufanda al mismo tiempo, ofreciendo una protección extra contra el viento y el frío intenso. Además, aporta un aspecto minimalista y moderno que combina especialmente bien con abrigos sastreros, camperas oversized y prendas de líneas simples.

Accesorios de invierno en tendencia para esta temporada.

Este invierno 2026 las texturas suaves, los tejidos envolventes y los accesorios funcionales son protagonistas. Ya sea con una capota romántica, un gorro de efecto peluche o una balaclava minimalista, estos complementos prometen convertirse en los aliados perfectos para atravesar la temporada con estilo y sin pasar frío.