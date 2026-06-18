Vuelven los colores pasteles: los 3 diseños de uñas más sofisticados y delicados para este invierno 2026.

Las uñas en colores pasteles vuelven con todo para este 2026 y hay tres diseños en particular que las manicuras recomiendan para esta temporada invernal. Si ya te aburriste de los colores oscuros, típicos para las uñas de invierno, estas opciones te pueden inspirar.

Los colores pasteles tienen la ventaja de ser alegres y diurnos sin ser estridentes. Son ideales si buscás un look colorido pero un poco más apagado y menos estridente que el que te pueden proporcionar otros colores más vibrantes. Estos diseños son fáciles de hacer en casa y también podés llevarle una foto de referencia a tu manicura para que te las haga.

Los 3 diseños de uñas en colores pasteles para este invierno 2026

1. Uñas pastel en tonos combinados

Las llamadas "Pastel Skittles" son una de las tendencias más fuertes de la temporada. La propuesta consiste en pintar cada uña de un color pastel diferente, combinando tonos como lavanda, celeste, verde menta, amarillo manteca y rosa suave. El resultado es alegre y moderno, pero mantiene la delicadeza característica de los colores pastel. Además, es una opción ideal para quienes no pueden decidirse por un solo color.

2. Flores retro en colores suaves

Los diseños florales vuelven cada invierno, pero este año lo hacen con una inspiración claramente vintage. Las flores grandes en tonos pastel recuerdan a la estética de los años 70 y aportan un toque romántico y femenino a cualquier look. Se pueden combinar con bases neutras o con pequeños degradados para lograr un acabado más llamativo sin perder elegancia.

3. Verde menta cremoso

Aunque suele quedar relegado frente al rosa o al lila, el verde menta se posiciona como uno de los colores estrella de este invierno 2026. Su apariencia suave y fresca aporta luminosidad a las manos incluso en los días más grises. Llevarlo en todas las uñas, sin dibujos ni detalles extra, permite conseguir una manicura minimalista, sofisticada y muy fácil de combinar con cualquier outfit.

Los tonos pastel demuestran que las uñas de invierno no tienen por qué limitarse al negro, al bordó o al marrón. Con opciones delicadas, luminosas y versátiles, esta tendencia se convierte en una de las más elegidas para quienes buscan sumar color sin perder elegancia.