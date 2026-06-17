Por qué las uñas cortas son cool este 2026: los beneficios de usarlas, según manicuras.

Las uñas cortas están dominando las tendencias desde el 2025 y todo indica que este 2026 se van a seguir usando más que nunca. Según estilistas y manicuras, estas uñas son mucho más cool que las largas por varios motivos. Aunque durante años las uñas largas fueron sinónimo de sofisticación, cada vez más personas están apostando por versiones más cortas y naturales.

Esta tendencia viene de la mano de un cambio más amplio dentro del mundo de la belleza, donde lo natural y lo simple ganan terreno frente a los looks de alto mantenimiento. La manicurista de celebridades Juli Russell explicó en Real Simple que este fenómeno está relacionado con una nueva forma de entender la belleza.

"Estamos en nuestra era sin esfuerzo. Ya no está de moda demostrar cuánto te preocupás por tu apariencia", aseguró. En ese sentido, las uñas cortas permiten verse prolija y arreglada sin necesidad de invertir demasiado tiempo en mantenimiento. Además, aportan una imagen moderna, limpia y elegante que combina con cualquier estilo.

Las grandes ventajas de las uñas cortas

Para muchas personas, uno de los mayores beneficios tiene que ver con la comodidad. Las uñas largas pueden dificultar tareas cotidianas como escribir en el teclado, usar el celular, abrir envases o incluso abrochar cinturones y hebillas. Por el contrario, las uñas cortas permiten realizar todas esas actividades sin molestias. "Podés escribir, abrir latas, lavarte el pelo y hacer tu vida normal sin sentir que tus uñas están trabajando en tu contra", señaló Russell.

Otro punto a favor es que suelen ser mucho más resistentes. Al tener menos longitud, existe menos presión sobre la uña natural y disminuyen las posibilidades de quiebres, levantamientos o daños. Esto también se traduce en menos visitas de urgencia al salón de belleza para reparar una uña rota. Por esa razón, muchas personas consideran que las uñas cortas son una opción más económica y práctica a largo plazo.

Además, las expertas aseguran que el largo no determina la elegancia de una manicura. De hecho, una uña corta bien cuidada puede verse tan sofisticada como una larga. "Las uñas cortas hacen que incluso la manicura más simple luzca elegante y costosa", afirmó la especialista. Por eso, los esmaltes translúcidos, los tonos nude y los acabados brillantes son algunos de los favoritos para acompañar esta tendencia.

Cómo llevarlas

En cuanto a las formas más buscadas este año, las manicuras recomiendan las uñas cuadradas suaves o las llamadas squoval, una combinación entre cuadradas y ovaladas. Estas opciones ayudan a lograr una apariencia moderna sin endurecer visualmente las manos.

Los expertos también destacan que el secreto para que las uñas cortas se vean impecables está en el cuidado de las cutículas. Aplicar aceite nutritivo de forma regular puede hacer que toda la manicura luzca mucho más saludable y limpia.