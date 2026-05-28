¿No te crecen las uñas? El diseño que las hace ver más largas y que va a ser tendencia este 2026.

Hay un diseño de uñas que es ideal para las que tienen uñas cortas y quieren simular que las tienen más largas. Si te cuesta que te crezcan, te las comés o simplemente querés resultados rápidos, este diseño es para vos.

En Internet se pueden encontrar muchos diseños de uñas que las alargan visualmente, pero hay uno en particular que se volvió viral en las redes sociales. Se trata de la manicura italiana, una técnica clásica que se popularizó estos últimos años.

Consiste en aplicar un solo color de esmalte en cada uña, acercándose lo máximo posible a la cutícula. Después, se usa un pincel fino para uñas mojado en removedor de esmalte para dibujar una línea diminuta alrededor de los costados de cada uña, explican manicuras en Real Simple.

Esto crea la ilusión de uñas largas y finas. Podés pintarlas del color o los colores que quieras, ya sea en tonos nude o usando un nude de base y un color para hacer la línea de la francesita.

Otros dos diseños de uñas que te ayudan a alargarlas visualmente

1. Uñas en degradé

Otra opción parecida a la francesa definida es apostar por uñas en efecto degradé u ombré, combinando tonos claros y oscuros. Además de ser una manera original de jugar con distintos colores, este diseño ayuda a crear un efecto visual que hace que las uñas se vean más largas y estilizadas.

2. Uñas con rayas verticales

Las uñas con rayas verticales son muy virales y son la forma más fácil de que tus uñas se vean más largas. La idea es crear líneas finas y verticales desde la base hasta la punta para generar un efecto visual que estiliza y alarga las uñas, incluso si son cortas.