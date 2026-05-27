Denuncian que una paciente del Hospital Durand habría extubado y matado a un hombre en terapia intensiva

Trabajadores del Hospital Durand denunciaron que una paciente que padece una patología psiquiátrica ingresó a la sala de terapia intensiva y extubó a un hombre que estaba bajo asistencia mecánica respiratoria, provocándole la muerte. Ante la consulta de El Destape, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que tiene conocimiento del hecho, pero que todavía está esperando un informe para decidir los pasos a seguir. Desde ATE, en tanto, remarcaron "la insuficiencia de personal de seguridad" y "la falta de controles adecuados" en el hospital.

El incidente ocurrió el viernes pasado. Germán Sequeira, hijo del paciente fallecido, explicó a este portal la cronología de lo que sucedió. "Nos pasan un parte médico a las 11 de la mañana diciendo que mi papá estaba normal. Que no había ni mejorado ni empeorado pero que no levantó fiebre, saturaba bien, que era algo positivo. Que estaba normal, pero lo bueno era que no había empeorado", comenzó.

"11.25, mi hermano sale de visitarlo y a las 11.45 entra en un paro cardíaco, se descompensa y empiezan a sonar las sirenas. Cuando va la enfermera a verlo, encuentra a una mujer adentro de la habitación ajena al sector", continuó Sequeira, quien sumó: "Empiezan a hacerle maniobras de reanimación, media hora supuestamente, es todo lo que nos dijeron. Pero no hubo caso". "Supuestamente no lo habían extubado, pero nos dijeron que sí, que la mujer lo desenchufó, lo extubó", insistió. Desde el viernes que el cuerpo está en la morgue judicial y todavía no fue entregado a la familia.

Además, Sequeira explicó que tanto desde el hospital con la denuncia como desde ATE con la difusión en medios de comunicación, hubo buena predisposición desde el primer momento. Ahora están a la espera del accionar de la Fiscalía y el Juzgado.

El reclamo de ATE

Este miércoles, la situación tomó conocimiento público tras la denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que en un comunicado reclamó por más medidas de vigilancia en el hospital.

"Por la gravedad institucional, sanitaria y humana de lo ocurrido, exigimos una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, que permita determinar con precisión las circunstancias del hecho, eventuales responsabilidades y las condiciones en que se produjo", indicó el gremio en un comunicado en el que agregó: "Volvemos a advertir una situación que venimos denunciando reiteradamente: la insuficiencia de personal de seguridad, la falta de controles adecuados y la vulnerabilidad existente en áreas críticas hospitalarias, cuestión que expone a trabajadores, pacientes y familiares a situaciones de riesgo evitables".

El delegado de ATE en el Hospital Durand, Héctor Ortiz, dio más precisiones sobre el hecho, al que describió como "gravísimo", en diálogo con este portal. "Esta paciente, por comentarios de los compañeros, había ingresado en días anteriores y se había acostado en una cama y la hicieron sacar. Evidentemente, volvió y esta vez fue más trágico, fue y desconectó a un paciente. Es el comentario de los trabajadores de ahí", relató.

"No hay control, no tenemos personal de vigilancia, quieren dejar las terapias abiertas", insistió.