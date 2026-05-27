Llamativas y originales: estas son las uñas en tendencia para junio 2026, según manicuras.

Hay un color de uñas muy original, llamativo y femenino que va a ser tendencia en junio de 2026, según expertas en manicuría. Es un color arriesgado y que se sale de lo clásico, pero que te puede elevar los looks al instante, sin importar lo que te pongas.

Se trata del fucsia vibrante. A diferencia del rosa claro o traslúcido, que está tan en tendencia para los looks limpios y minimalistas, el fucsia viene a romper con esa suavidad. Es ideal para las que quieren destacarse y armar looks con mucha personalidad, sin necesidad de hacerlo desde la ropa.

Fucsia vibrante: el color de uñas en tendencia para junio 2026

“Es un tono energético que recuerda a los atardeceres rosados intensos y a las flores tropicales”, explica Lia Smith, experta en uñas y gerente de educación de OPI. En muchos países en los que durante el mes de junio es verano se está usando, pero también es ideal para el otoño.

Además, este color tiene la ventaja de que combina muy bien tanto con looks neutros como con outfits más maximalistas y llenos de color. Por eso, muchas personas lo están eligiendo para darle un toque más divertido y moderno a sus estilos durante esta temporada.

Otra de las razones por las que el fucsia vibrante se volvió tendencia es porque ayuda a resaltar el tono de la piel y aporta mucha luminosidad a las manos. En redes sociales como Pinterest e Instagram ya empezó a aparecer en diseños minimalistas, uñas cortas y también en versiones más llamativas con brillo o nail art.

Aunque puede parecer un color difícil de combinar, funciona muy bien con tonos clásicos como negro, blanco, gris, denim y marrón chocolate, uno de los colores estrella del otoño-invierno 2026.

Cómo usarlas

Una de las formas más elegantes y modernas de llevar este color es en uñas cortas y cuadradas. Aunque el fucsia es un tono intenso y llamativo, este tipo de forma ayuda a equilibrarlo y darle un aspecto más sofisticado y minimalista, ideal para usar todos los días.

Otra opción que se va a ver muchísimo este 2026 es el acabado glossy o ultra brillante. Este efecto potencia todavía más la intensidad del color y hace que las uñas se vean más luminosas, prolijas y modernas, especialmente bajo la luz natural. Para las que prefieren algo más original pero sin caer en diseños demasiado cargados, el nail art minimalista en blanco o plateado es una muy buena alternativa.