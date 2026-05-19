Hay un esmalte casero que te ayuda a fortalecer las uñas para que crezcan más rápido y no se debiliten tan fácilmente. Es muy común tener uñas frágiles y quebradizas que se rompen apenas crecen. Afortunadamente, hay trucos caseros que te ayudan a mejorar este problema.
"¿Por qué nadie me dijo que al usar este poderoso esmalte iba a pasar de esto a esto? Uñas de acero y largas en menos de una semana", asegura Lina Menesses, creadora de contenido beauty.
Este esmalte se prepara a base de ajo, limón y romero. "El ajo ayuda a reparar la estructura dañada de las uñas, aporta brillo e impide la aparición de hongos y bacterias. También aporta minerales como calcio y magnesio, haciendo que las uñas crezcan más rápido, fuertes y resistentes", añade.
"Ustedes van a ver cambios desde el tercer día. También pueden hacer esta misma mezcla pero se la pueden agregar a un esmalte de uñas transparente. Lo ideal es que usen esta base todos los días, por eso les recomiendo la primera. Este brillo lo pueden utilizar tres veces por semana", concluye la creadora del video.
Receta de esmalte casero para unas uñas fuertes y largas
Ingredientes
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1 diente de ajo
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1 limón
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1 esmalte vacío
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1 ramita de romero
Preparación
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Picar el diente de ajo y triturarlo muy bien con la ayuda de un mortero o con lo que tengas.
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Incorporar el jugo de medio limón. Te tiene que quedar una mezcla de textura líquida.
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Pasala al frasquito de esmalte vacío.
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Sumar una ramita de romero.
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Antes de aplicarlo a tu uñas, asegurate de limarte las uñas correctamente.
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Aplicar todos los días.
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Otra opción es agregarle esta mezcla a un esmalte transparente de brillo.