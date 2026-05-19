Uñas de acero y largas en una semana: el truco casero para que crezcan rápido y fuerte.

Hay un esmalte casero que te ayuda a fortalecer las uñas para que crezcan más rápido y no se debiliten tan fácilmente. Es muy común tener uñas frágiles y quebradizas que se rompen apenas crecen. Afortunadamente, hay trucos caseros que te ayudan a mejorar este problema.

"¿Por qué nadie me dijo que al usar este poderoso esmalte iba a pasar de esto a esto? Uñas de acero y largas en menos de una semana", asegura Lina Menesses, creadora de contenido beauty.

Este esmalte se prepara a base de ajo, limón y romero. "El ajo ayuda a reparar la estructura dañada de las uñas, aporta brillo e impide la aparición de hongos y bacterias. También aporta minerales como calcio y magnesio, haciendo que las uñas crezcan más rápido, fuertes y resistentes", añade.

"Ustedes van a ver cambios desde el tercer día. También pueden hacer esta misma mezcla pero se la pueden agregar a un esmalte de uñas transparente. Lo ideal es que usen esta base todos los días, por eso les recomiendo la primera. Este brillo lo pueden utilizar tres veces por semana", concluye la creadora del video.

Receta de esmalte casero para unas uñas fuertes y largas

Ingredientes

1 diente de ajo

1 limón

1 esmalte vacío

1 ramita de romero

Preparación