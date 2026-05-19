Paro de odontólogos: el PAMI asegura que regularizará hoy los pagos  

Tras el paro de odontólogos en reclamo por la falta de pagos, el PAMI anunció este martes 19 de mayo que comenzará a regularizar los pagos adeudados a los profesionales de la salud. Los prestadores denunciaron meses de demoras en la liquidación de honorarios y en la restitución de sumas adelantadas por prótesis.

En este marco, según supo El Destape, desde PAMI confirmaron que durante la jornada de hoy se comenzaba a regularizar los pagos con odontólogos, lo que incluye la salida de los vencimientos corrientes adeudados. Hasta el momento, los profesionales no anunciaron que la medida se levante.

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Esta semana, los odontólogos denunciaron las malas condiciones de trabajo y apuntaron que no podían “continuar con su trabajo ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI”. Asimismo, remarcaron que “las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado”.

El paro de odontólogos del PAMI

El paro comenzó el lunes 18 de mayo y afectó la atención en distintas provincias, lo que provocó que miles de afiliados quedaran sin turnos ni consultas programadas. Los odontólogos explicaron que “se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de la obra social, ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos”.

El conflicto se arrastra desde diciembre de 2025, cuando dejaron de restituir las sumas adelantadas por prótesis. Además, desde febrero de 2026 se interrumpió la cadena de pagos por capacitación, lo que agravó la situación financiera de los consultorios. “Cada mes es una incógnita saber si vamos a cobrar”, expresaron los profesionales en distintos comunicados.

Sin embargo, los odontólogos advierten que la situación no se resuelve únicamente con el pago de lo adeudado y reclaman un esquema de financiamiento más estable y transparente que evite la repetición de estas crisis. “Esta resolución ha debido tomarse ante el agotamiento y falta de respuesta coherente y viable por los representantes del PAMI”, concluyó el comunicado.

Marcha federal por la salud

En paralelo, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud marcharán y reclamarán por el ajuste de más de 63 millones de pesos en Salud que encendió las alarmas en diversos programas.

La movilización se realizará el próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las las 13, desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo.