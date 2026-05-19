Atahualpa Yupanqui fue quien popularizo Duerme Negrito, pero no la compuso.

El cancionero popular latinoamericano tiene composiciones tan arraigadas en la memoria colectiva que muchas veces su verdadero origen se desdibuja con el paso del tiempo. Este es el caso de Duerme Negrito, la canción de cuna que el imaginario colectivo suele atribuir a la autoría del emblemático Atahualpa Yupanqui.

Sin embargo, la pieza no pertenece a la pluma del maestro folklórico, sino que es una obra anónima. Fue el propio Atahualpa quien se encargó de aclarar en vida que él no la había compuesto, sino que la había descubierto y rescatado del olvido, según reveló Gabo Ferro en Página 12.

La canción llegó a los oídos de Atahualpa durante sus viajes por la región del Caribe, específicamente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. El músico funcionó como un recopilador cultural, registrando la melodía y los acordes para luego interpretarla y presentarla al público rioplatense.

A partir de esa maravillosa tarea de rescate, la pieza comenzó a circular con fuerza en el continente, abriendo paso a infinitas reincorporaciones a cargo de figuras de la talla de Alfredo Zitarrosa, Víctor Jara, Daniel Viglietti, Natalia Lafourcade y Bola de Nieve.

Atahualpa Yupanqui.

Mercedes Sosa y una versión inolvidable

Entre la enorme lista de artistas que decidieron abordar esta obra, una de las versiones más famosas y conmovedoras del repertorio mundial es, sin dudas, la de Mercedes Sosa. La Negra le imprimió a la canción de cuna una ternura y una profundidad vocal únicas, convirtiendo su interpretación en un estandarte de la música social latinoamericana.

Mercedes Sosa.

La denuncia social detrás de una "canción de cuna"

A través de su voz, el tema trascendió las fronteras del folklore tradicional para transformarse en un himno universal sobre las realidades y las infancias de nuestro continente. La vigencia eterna de Duerme Negrito radica en la potencia de sus estrofas, que relatan la conmovedora realidad de una madre trabajadora de la tierra.

La letra sitúa al oyente ante una mujer que debe ausentarse del hogar durante extensas e injustas jornadas laborales en el campo para conseguir el sustento de su hijo. Mientras otra figura asume el rol de cuidar y arrullar al pequeño con promesas de manjares y regalos, la obra denuncia la soledad y el esfuerzo de la madre, demostrando que detrás de una dulce melodía de cuna se esconde un retrato vivo del sacrificio popular.

Letra completa de Duerme Negrito

Duerme, duerme, negrito

Que tu mama está en el campo negrito

Duerme, duerme, mobila

Que tu mama está en el campo, mobila

Te va a traer codornices

Para ti

Te va a traer rica fruta

Para ti

Te va a traer carne de cerdo

Para ti

Te va a traer muchas cosas

Para ti

Y si el negro no se duerme

Viene el diablo blanco

Y zas, le come la patita

Chacapumba, chacapumba, apumba, chacapumba

Duerme, duerme, negrito

Que tu mama está en el campo, negrito

Trabajando

Trabajando duramente, trabajando sí

Trabajando y va de luto, trabajando sí

Trabajando y no le pagan, trabajando sí

Trabajando y va tosiendo, trabajando sí