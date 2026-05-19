Mientras el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con un proyecto de reforma de la ley de Zona Fría que redefine el régimen de subsidios al gas y recorta el beneficio en provincias, los gobernadores salieron con los tapones de punta contra los cambios en la normativa que hoy beneficia a más de 4 millones de hogares. El mandatario cordobés, Martín Llaryora, expresó su rechazo al asegurar que "es una locura" realizar modificaciones porque los precios de las facturas se van a disparar "exponencialmente".

El proyecto enviado por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, busca revertir la ampliación territorial del régimen que dispuso la Ley 27.637, sancionada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que implica una reducción del beneficio a 3,2 millones de hogares que perciben descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas.

Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. Localidades de La Pampa y La Rioja también perderían el subsidio.

El texto presentado solo mantiene el beneficio pleno —sin filtro de ingresos— únicamente en las regiones de "efectiva severidad climática": la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. Para el resto de las zonas incorporadas por la ampliación, el subsidio llegará a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales —aproximadamente $4,3 millones según los últimos datos del INDEC—, beneficiarios del ReNaBaP y veteranos de Malvinas.

La sesión fue convocada por el oficialismo para este miércoles a las 10, en el marco de una pulseada política con la oposición. Los legisladores de las provincias de la Patagonia lideraron el rechazo al expediente redactado por el Ejecutivo. "Este enfoque de que la Zona Fría corresponde por nivel de ingreso y no por la zona climática a la que pertenece cada habitante de la Argentina, es totalmente contradictorio con la génesis que dio origen a la zona patagónica y este reconocimiento que tenemos los habitantes", señaló el diputado de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger, de la provincia de La Pampa.

Zona Fría: Llaryora y el gobierno de Kicillof se pronunciaron contra la eliminación del régimen

En la provincia de Buenos Aires sentirán este recorte habitantes de Mar del Plata, La Plata y sus alrededores, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Junín, y Pergamino, entre otras localidades. El Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof volvió a confrontar con la administración nacional por el esquema tarifario energético y advirtió que iniciará acciones judiciales si la normativa avanza en el Congreso. La postura oficial fue expresada por el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, durante una conferencia de prensa realizada en Gobernación. “Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, afirmó Ghioni.

“Denunciamos que es otro intento de castigar a los bonaerenses, que representan casi el 40% de los beneficiarios. El proyecto propone reducir la cantidad de usuarios y la cobertura de los subsidios, en un momento en el que la crisis económica y social golpea con dureza a nuestro pueblo”, dijo. En ese marco, consideró que la medida responde a una lógica “ideológica” basada en que “cada uno haga lo que pueda y se salve”, sin contemplar las desigualdades entre distritos y prestadores del servicio.

En tanto, 13 departamentos de la provincia de Córdoba se encuentran alcanzados por el régimen. El gobernador Llaryora cuestionó con dureza la posibilidad de excluir a estos usuarios y advirtió que la medida provocará un fuerte incremento en las facturas de gas natural de miles de familias cordobesas. “En este momento del año y de la economía, los vecinos no llegan a fin de mes. Es un ataque directo a todos los cordobeses”, advirtió.

En ese sentido, el mandatario regional aseguró que tanto los legisladores provinciales como la senadora nacional Alejandra Vigo ya manifestaron públicamente su rechazo a la medida y reclamó una postura firme de todos los representantes locales en el Congreso.

Qué dice el proyecto de modificación de Zona Fría

En el proyecto enviado por el Ejecutivo, se derogan los artículos 2°, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637, que vacían por completo la ley de Zona Fría (27.637). promovida durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La norma establece, en su artículo 5, que se agregan distritos a los abarcados en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que figuran en el artículo 75 de la ley de presupuesto 2002 (25.565).

La tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargás, que abarcan a parte la provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica y 77 municipios del interior), centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, gran parteSan Luis y Mendoza, excepto el departamento de Malargüe, que figura en la 25.565 de 2002.

En los considerandos, el proyecto del oficialismo destacó que "es necesario conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo régimen de SEF (Subsidio Energético Focalizado)", promulgado por Milei a través del decreto 943/2025, "a fin de garantizar a los hogares que residan en la zona ampliada y que estén registrados en el citado régimen de SEF un beneficio adicional por 'zona fría'”, con el objetivo de asegurar "una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal".

"La posterior ampliación territorial dispuesta por la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría N° 27.637 extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, incrementando significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones, desnaturalizando el carácter focalizado del sistema", justificó el proyecto que fue enviado a Diputados con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Qué localidades quedarán afuera del descuento por zona fría si avanza la ley

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley. También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.