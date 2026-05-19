Colágeno para una piel joven y firme.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo y representa casi el 75% del peso de la dermis. Es fundamental para tener una piel firme, elástica e hidratada y prevenir su envejecimiento. Sin embargo, a partir de los 25 años comienza a disminuir y se necesita hacer cosas para aumentar su producción.

En este contexto, entran en juego los bioestimuladores y los suplementos de colágeno en polvo para reactivar su producción natural desde las capas más profundas. Pero, ¿cuál de las dos opciones es más eficiente? Para responder a esta pregunta, los expertos de Rennova, marca internacional de estética avanzada, explicaron sus similitudes y diferencias.

Bioestimuladores vs. suplementos de colágeno en polvo

La importancia del colágeno

"A partir de los 25 años, el cuerpo empieza a reducir la producción de colágeno, y este proceso se acelera con la edad, la exposición solar sin protección, el tabaquismo y el estrés. La consecuencia es una piel más delgada, menos firme y con menor capacidad de retención de agua, lo que genera una apariencia cansada y envejecida", cuenta Dianara Tomé, especialista en medicina estética y rejuvenecimiento facial de Rennova.

En este sentido, señala que "la pérdida de colágeno no solo afecta el rostro, sino también zonas como el cuello, el escote y las manos, donde los signos del envejecimiento se vuelven más visibles" y que "por eso, cuidar esta proteína desde etapas tempranas es una inversión a largo plazo en bienestar cutáneo".

Además, la experta señala que "el colágeno actúa como una especie de “malla de sostén” que mantiene la estructura de la piel, está formado por cadenas de aminoácidos que el cuerpo sintetiza a partir de los nutrientes que recibe, especialmente vitamina C y zinc".

"Cuando esa producción se debilita, las fibras se fragmentan y la piel pierde densidad. De allí la importancia de una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras y proteínas de calidad, que brinden los elementos necesarios para la regeneración natural del colágeno", añade.

¿Cuál de los dos es mejor opción?

Hoy existen diversas estrategias para reforzar el colágeno desde adentro. La opción más popular son los suplementos en polvo, que aportan péptidos de colágeno hidrolizado fácilmente absorbibles por el organismo.

Estos productos se han vuelto tendencia por su practicidad y resultados visibles en la textura y firmeza de la piel. Su consumo constante, acompañado de una dieta saludable, puede contribuir a mejorar la elasticidad y apariencia general del cutis, así como la fortaleza del cabello y las uñas.

Otra alternativa en auge son los bioestimuladores de colágeno, tratamientos médicos inyectables que estimulan las células de la dermis para que vuelvan a producir colágeno propio. A diferencia de los suplementos, su acción es más localizada y progresiva, los resultados se perciben con el tiempo y generan una mejora natural en la firmeza y luminosidad de la piel. Además, pueden aplicarse tanto en pieles jóvenes, como método preventivo, como en pieles maduras, donde ayudan a recuperar densidad y suavizar los signos del envejecimiento.

Bioestimuladores vs. colágeno en polvo: cuál funciona mejor para tener una piel joven y firme, según expertos.

"Los suplementos y los bioestimuladores no son excluyentes, sino complementarios. Mientras uno aporta los nutrientes esenciales para la producción, el otro estimula la 'fábrica' interna del colágeno. Esta combinación, sumada a una rutina saludable que incluya hidratación constante, descanso adecuado y uso diario de protector solar, permite mantener el equilibrio cutáneo y prolongar la juventud de la piel por más tiempo” agregaron desde Rennova.

Asimismo, explicaron que "con el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye y las cremas o suplementos orales ya no son suficientes para compensar esa pérdida". "En esos casos, los tratamientos con colágeno inyectable permiten estimular la piel desde adentro y recuperar firmeza y densidad".

Cuidar el colágeno, en definitiva, no es solo una cuestión estética, sino también de salud y bienestar. Esta proteína representa la base estructural de una piel sana y resistente. Adoptar hábitos conscientes, prevenir su pérdida y reforzar su producción desde adentro se ha convertido en una de las principales estrategias de belleza moderna.

Sobre Rennova

Rennova® es una marca internacional de estética avanzada que combina innovación científica, tecnología de vanguardia y seguridad comprobada para ofrecer resultados naturales y confiables. Su portafolio incluye productos diseñados para médicos especializados en medicina estética y dermatología, abarcando desde rellenos dérmicos y bioestimuladores hasta soluciones para lifting y revitalización de la piel.

Con presencia internacional, Rennova® se ha consolidado como un referente global gracias a su compromiso con la investigación, la formación médica continua y la excelencia en cada uno de sus desarrollos. La marca promueve una visión integral de la belleza: no se trata solo de rejuvenecer, sino de acompañar a las personas en un proceso de renovación que respete su individualidad y realce lo mejor de cada una.

En 2025, llega a Argentina a través de su distribuidor oficial Proveedores Hospitalarios, con el objetivo de sumar al mercado local un portafolio innovador y seguro, respaldado por estándares internacionales de calidad y por una comunidad médica que comparte el mismo propósito: brindar confianza, bienestar y resultados reales a los pacientes.