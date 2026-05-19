La revelación de Lautaro Martínez sobre Inter que impacta a Racing: "Me cuesta"

La declaración de Lautaro Martínez sobre su futuro en el Inter de Milán que impacta a Racing: "Me cuesta imaginarme".

Lautaro Martínez habló sobre su futuro en el fútbol y sorprendió con una declaración que impactó tanto en el Inter de Milán como en Racing Club, equipo en el que debutó como profesional. El delantero de la Selección Argentina mantuvo una extensa entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport en la que habló acerca de sus inicios en el deporte y sobre la reciente obtención de la Serie A y Copa de Italia; además, sentenció que le "gustaría" terminar su carrera en el 'Neriazzurri': "Me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día".

"Sin duda me gustaría. Todavía no tengo las llaves de Appiano, pero casi... Mi familia y yo somos felices, incluso tenemos un restaurante, los niños van al colegio y tienen sus amigos. Me cuesta imaginarme en otro sitio hoy en día. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo aquí", declaró el 'Toro', dejando unas palabras que golpean duramente las ilusiones de un posible regreso a la 'Academia' en el futuro. Allí, el nacido en Bahía Blanca comenzó su trayectoria desde divisiones inferiores hasta transformarse en uno de los mejores jugadores del fútbol argentino entre 2017 y 2018, año en el que se selló su salto a Europa.

La entrevista de Lautaro Martínez: la importancia de la salud mental, su presente y qué hará cuando se retire del fútbol

En la entrevista, Martínez también mencionó la importancia que tiene para él como futbolista la terapia y el acompañamiento psicológico tanto para los problemas que atraviesa dentro del campo de juego como para aquellos de su vida personal: "Tuve muchos problemas personales, sobre todo fuera del campo, antes de que naciera mi hija. Y la terapia me ayudó, por ejemplo, a sobrellevar los momentos en que no marcaba goles. A veces dudaba de mí mismo, de si aún era capaz de jugar al fútbol, ​​de si merecía ser el número 10 del Inter. Imagínate hasta dónde puede llegar la mente humana. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba apoyo, porque estaba cayendo en un pozo sin fondo. Incluso hoy, sigo recibiendo tratamiento del psicólogo del club. Me apoyó durante los 46 días de lesión, que no fueron fáciles".

También destacó su actualidad, cuando le preguntaron si era el "mejor Lautaro de la historia": "Sin duda, porque me siento muy feliz y segura cuando juego. Me muevo con gran facilidad, incluso tácticamente. Antes no era así". Tras sus éxitos con el cuadro milanés, el atacante se prepara para disputar el Mundial 2026 con la 'Albiceleste', competencia a la que llega como una de las figuras del plantel.

Por último, Lautaro fue determinante acerca de qué hará una vez que decida colgar los botines. "No me quedaré en el fútbol, ​​es un ambiente que no me gusta. No volverán a saber de mí: desapareceré", concluyó.

Cómo fue el paso de Lautaro Martínez por Racing

El paso de Lautaro Martínez por Racing Club marcó el inicio de su consolidación como futbolista profesional. Debutó en Primera División en 2015 bajo la dirección técnica de Diego Cocca y rápidamente comenzó a ganar protagonismo gracias a su capacidad goleadora, movilidad y presión ofensiva. Durante sus primeras temporadas alternó titularidades y suplencias, pero logró destacarse tanto en el torneo local como en competiciones internacionales. En 2017 tuvo su explosión definitiva: convirtió goles importantes en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores, además de transformarse en una de las principales figuras del equipo de Avellaneda.

Lautaro brilló en 2017 con Racing, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del ámbito local.

En total, Lautaro disputó 60 partidos oficiales con Racing y anotó 27 goles antes de ser transferido al Inter Milan a mediados del 2018. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos y la operación con el conjunto italiano terminó siendo una de las ventas más importantes de la historia de Racing. Antes de su salida también se destacó en clásicos ante Independiente y dejó una imagen muy positiva entre los hinchas por su identificación con el club y su crecimiento desde las divisiones juveniles hasta convertirse en una de las máximas promesas del fútbol argentino.