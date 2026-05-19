Cómo sale Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores en La Bombonera, según la astrología.

La astrología no le sonríe en esta oportunidad a Boca Juniors, de cara al choque con Cruzeiro de Brasil en la Copa Libertadores 2026. En este duelo en el que los dos necesitan llevarse puntos en busca de la clasificación a los octavos de final, los astros dicen que el cotejo en La Bombonera terminará en empate. Un punto que sólo le serviría al elenco de Claudio Úbeda si derrota como local a Universidad Católica de Chile en la última fecha. El Grupo D lo completa Barcelona de Ecuador.

De acuerdo con el pronóstico de Guido Tejat en X (ex Twitter) en la cuenta de @FutbolConAstros, habrá reparto de puntos en el estadio Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El "Xeneize" ganó los primeros dos partidos de la zona, aunque luego sucumbió en los dos restantes y tendrá que usar la calculadora para clasificar en el caso de no imponerse hoy.

Para la astrología, Boca y Cruzeiro empatan en La Bombonera

Según publicó en X el especialista Guido Tejat ayer, "Boca se juega mañana gran parte del semestre (y del año) y los astros no acompañan demasiado". De hecho, resaltó que "hay muy pocos aspectos sólidos para pensar en un triunfo claro y sí bastante sensación de partido trabado y parejo". Y concluyó: "Veo poca fluidez. Si me apuran, les digo que mañana es empate. Y con ese escenario, Boca queda muy complicado".

Cómo sale Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores en La Bombonera, según la astrología.

Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

El partido será el martes 19 de mayo de 2026 a las 21.30 horas en La Bombonera, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe y Fox Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, Pluto TV, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La formación de Boca vs. Cruzeiro

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Qué necesita Boca para pasar a octavos de final de la Libertadores