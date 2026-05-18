EEUU se ha mostrado flexible respecto a que Irán mantenga actividades nucleares limitadas, dice fuente

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam

​Estados Unidos se ha mostrado flexible a la ‌hora ‌de permitir que Irán mantenga actividades nucleares pacíficas limitadas bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, declaró el ​lunes a ⁠Reuters una fuente iraní ‌de alto rango.

La ⁠fuente señaló que, ⁠sin embargo, en lo que respecta a los activos ⁠iraníes congelados, Washington solo ​ha accedido hasta ‌ahora a liberar ‌una cuarta parte de ⁠dichos activos según un calendario por fases. Irán quiere que Estados ​Unidos ‌reconsidere ambas posiciones, añadió la fuente.

Según la fuente, en su nueva propuesta, Irán se ⁠ha centrado de nuevo en garantizar el fin de la guerra, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de las ‌sanciones marítimas.

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Las cuestiones más controvertidas en torno al programa nuclear de Irán y el enriquecimiento de uranio, que ‌siguen siendo las partes más difíciles de las negociaciones, ‌se han ⁠aplazado para rondas posteriores de conversaciones.

(Reporte ​de Parisa Hafezi, edición de Gareth Jones; edición en Español de Natalia Ramos)