Ignacio Villanueva dejó en alto a Formosa tras competir con la selección argentina en Brasil: todos los detalles

El ciclista formoseño Ignacio Villanueva realizó un balance positivo luego de su participación en la Vuelta de São Paulo y el Desafío de las Américas, competencias deportivas en las que integró la selección argentina y compartió pelotón con algunos de los equipos más fuertes del continente.

Tras su regreso al país, Villanueva destacó el rendimiento colectivo del combinado nacional y puso en valor la experiencia adquirida al competir en escenarios internacionales de máxima exigencia. "El balance fue bastante bueno. La carrera fue muy dura y en un terreno totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Formosa y en la Argentina", expresó en diálogo con NEA HOY.

El formoseño remarcó que el equipo argentino logró cumplir los objetivos planteados antes del viaje y mantenerse competitivo frente a selecciones y escuadras profesionales de gran nivel. "Fuimos protagonistas y estuvimos adelante durante toda la competencia", señaló.

Una selección argentina protagonista

Entre los resultados destacados, Villanueva recordó el cuarto puesto obtenido en metas volantes y el quinto lugar alcanzado en el sprint final del Desafío de las Américas, actuaciones que dejaron al seleccionado argentino entre los equipos más visibles de la competencia.

Para el ciclista, el rendimiento adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta las diferencias de terreno y preparación respecto a otros países con tradición ciclística. Uno de los aspectos que más marcó la experiencia del corredor formoseño fue la exigencia física que demandaron tanto el recorrido como las condiciones climáticas.

Villanueva explicó que en São Paulo las altas temperaturas y la humedad generaron un desgaste distinto al que suelen enfrentar los ciclistas argentinos. “Corríamos con más de 30 grados, mientras que acá veníamos de temperaturas mucho más bajas”, comentó.

A eso se sumó un circuito con constantes desniveles y subidas pronunciadas: “Eran muchos toboganes, muchas subidas y bajadas. Para nosotros eso no es plano”, describió y reconoció incluso que hacía tiempo no experimentaba una exigencia física tan intensa.

Lluvia, estrategia y rivales de alto nivel

Villanueva destacó el gran desgaste físico y los desafíos climáticos que enfrentó, donde recorrió 71 kilómetros bajo una lluvia intensa. Según explicó el deportista, la estrategia clave fue mantener la posición dentro del pelotón para no perder terreno frente a competidores de alto nivel provenientes de Brasil, Colombia y Chile. Para Villanueva.

El desempeño de la delegación argentina tuvo un mérito especial si se considera la dificultad de ser protagonistas en terrenos desconocidos y ante los equipos más fuertes de Sudamérica. Más allá de la competencia, el corredor manifestó su profundo orgullo por representar a Formosa y visibilizar el crecimiento del ciclismo en el norte argentino. Tras esta experiencia internacional, Villanueva planea iniciar un periodo de recuperación que incluirá gimnasio y running para fortalecer su rendimiento de cara a la próxima temporada.

Con el objetivo de seguir con su crecimiento, no descarta nuevas convocatorias con la selección nacional o integrar equipos extranjeros, se consolida como una de las principales figuras del deporte formoseño con proyección continental.