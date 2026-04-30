El deporte formoseño en lo más alto: Arribó a la provincia Enzo Vicente tras su triunfo internacional

El gobierno de Formosa recibió al deportista y peleador Enzo Vicente, quien recientemente se consagró en el WGP 85, una de las competencias más relevantes del kickboxing profesional en América Latina. El joven atleta fue el único argentino en participar del certamen y logró una victoria frente a un rival local, resultado que le permitió posicionarse entre los diez mejores del ranking.

"Enzo fue el único argentino en participar de esta edición, que logró una contundente victoria frente a su rival brasileño y posicionándose entre los diez mejores del ranking. Un claro ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso que inspira a toda nuestra comunidad”, expresó sobre la reunión el vicegobernador de la provincia, Eber Solís.

El vicegobernador resaltó el talento de otros jóvenes atletas de la provincia, además de mencionar y destacar el desempeño de Máximo Acosta, quien a los 10 años se posiciona entre los siete mejores de América. Además, la trayectoria de Carlos Ibarra, de 11 años, quien ostenta los títulos de campeón mundial de taekwondo y sudamericano de kickboxing.

Un orgullo formoseño

En ese contexto, Solís remarcó la importancia del acompañamiento estatal al desarrollo deportivo juvenil: "Desde Formosa, y en el marco de un modelo que promueve la inclusión y el desarrollo integral de nuestra juventud, vamos a seguir acompañando y apoyando a cada deportista que, con sacrificio y dedicación, lleva bien alto el nombre de nuestra provincia".

Por último, el funcionario valoró el crecimiento de los atletas y expresó su reconocimiento: "Verlos crecer y triunfar es, sin dudas, uno de nuestros mayores orgullos", afirmó, y los felicitó: "¡Vamos por mucho más!".

El deporte en la provincia

La segunda edición de la Maratón Internacional 2026 en Formosa se consolidó como un evento clave para el deporte regional, que reunió a corredores nacionales y extranjeros en distancias de 42, 21 y 7 kilómetros. La competencia, que coronó como ganadores al formoseño Adrián Paliza y a Daniela Ferreira Roques, presentó un circuito optimizado que permitió a los participantes recorrer puntos estratégicos de la ciudad.

El éxito de la jornada fue resultado de una labor conjunta entre la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), el equipo Bendito Running y diversas áreas del Gobierno provincial, además de lograr superar las expectativas organizativas iniciales. Desde las autoridades locales, se destacó que el evento no solo fomenta la salud y la integración social, sino que también posiciona a la provincia como una sede de relevancia para el atletismo nacional.