Formosa lanzó un programa deportivo en cárceles para promover inclusión y reinserción social

Formosa impulsó un novedoso programa de Actividades Deportivas y Recreativas en Contexto de Encierro 2026 para garantizar el deporte como regulador de la vida digna para personas detenidas en las Unidades Penitenciarias Provincial (UPP). El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González; y el secretario de Deporte y Recreación Comunitaria, Mario Romay.

Según autoridades, esto es producto del trabajo planificado entre los distintos organismos. En ese sentido, el ministro González subrayó que esto tiene al deporte como “el marco referencial”, para “un importante proceso” que tendrá lugar en las cárceles, donde los protagonistas serán las personas que están privadas de su libertad. En estos espacios se apuesta a que ellas puedan tener la oportunidad de adecuar sus conductas a las pautas de convivencia en la sociedad, por eso remarcó que toda la atención que se les brinda “es de manera integral”.

Además, destacaron los programas de estudios que convocan a finalizar los tramos pedagógicos de primaria o secundaria, junto a la participación de taller que tienen conocimientos de oficios. En oposición, cabe destacar que hace un año, la ex ministra de Seguridad y actual senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó en marzo de 2025 la decisión de eliminar los centros de estudiantes universitarios dentro de las cárceles federales, a través de la Resolución 372/2025. La resolución fue denunciada desde organizaciones sociales quienes expusieron que la medida afectará a la permanencia en espacios acondicionados para estudiar.

“El deporte siempre es importante”, detalló el ministro y argumentó que forma parte de las políticas públicas del Modelo Formoseño, y resaltó que la prioridad es el bienestar general de las personas.

Por su parte, el secretario de Deporte y Recreación Comunitaria recalcó las reuniones de trabajo para arribar a este programa, y resaltó las coincidencias entre las distintas carteras ministeriales. “En principio, comenzará la actividad con la lista de buena fe, si bien algunos ya se adelantaron con esta tarea que cerrará el 21 de abril de cada una de las Unidades Penitenciarias”, exclamó Mario Romay. Así dará comienzo en disciplinas como fútbol 5, fútbol tenis, vóley, entre otras disciplinas. También, loba, truco, tejo, dama, y más.