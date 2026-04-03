Semana Santa Segura: el Gobierno de Formosa desplegó un operativo vial con más de 2000 efectivos en la provincia

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, el Gobierno de la provincia de Formosa desplegó un amplio operativo de seguridad vial en todo el territorio, con presencia policial en rutas nacionales, provinciales y accesos a las localidades. El despliegue, con más de 2000 efectivos, se desarrolla durante estos días con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar la seguridad de quienes transitan por la provincia.

El operativo, dispuesto por el Comando Superior Policial a través del Departamento de Operaciones Policiales, involucra a las Unidades Regionales, el Comando Radioeléctrico, la Unidad Especial de Asuntos Rurales y la Dirección de Seguridad Vial, entre otras dependencias.

El dispositivo se inició el miércoles 1 de abril alrededor de las 22 horas en la avenida Juan Domingo Perón de la ciudad capital y simultáneamente desde las Unidades Regionales en el interior provincial y se extenderá hasta el próximo lunes 6 de abril.

Presencia en lugares estratégicos

Con respecto al operativo, el segundo jefe del Departamento de Operaciones, el Comisario Marcelo Ruiz, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que el personal está desplegado en las zonas de mayor concentración de personas y en las vías de circulación clave, y señaló que “el operativo está en marcha con puestos de seguridad vial y presencia en barrios estratégicos”.

Bajo esta línea, sostuvo que “la finalidad es generar conciencia y fomentar la seguridad en el tránsito ante el incremento del flujo vehicular” y destacó que “no es únicamente un operativo de control, sino también de asistencia y colaboración para las personas en ruta sobre el uso de los elementos de seguridad, como el cinturón, casco, documentaciones legales y que los vehículos estén en condiciones”.

Además, recordó que en todo el territorio provincial rige la Ley de Alcohol Cero: “La tolerancia es cero para conductores de cualquier tipo de vehículo. El objetivo es que la familia pueda circular con tranquilidad y responsabilidad”.

En este sentido, puntualizó que para la tarea “hay abocados 2 mil efectivos, hombres y mujeres, en toda la provincia, desplegados en rutas de mayor circulación y acceso a las localidades más importantes de la provincia”.

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Qué visitar en Formosa

Unos de los eventos más esperados es la cuarta edición del Festival del Pastelito Herradureño, que se celebrará el próximo sábado 4 de abril a partir de las 19 horas en la Plaza Unidad Nacional. Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores a través de la exposición del Mercado Comunitario de Emprendedores, y contará con espectáculos en vivo, sorteos y un certamen central que otorgará premios económicos de $400.000, $300.000 y $200.000 a los tres mejores participantes.

En cuanto a lo turístico, el Bañado La Estrella se posiciona como un estandarte de la desconexión en un entorno de biodiversidad único, donde los visitantes pueden realizar safaris fotográficos, avistaje de aves y navegación en canoas entre los "champales". Además, este año el flujo turístico se ve potenciado por una infraestructura renovada en la zona de Las Lomitas y Fortín Soledad, lo que permite que los viajeros experimenten la inmensidad del tercer humedal más grande de Sudamérica con servicios de guías locales que relatan la historia y la importancia ecológica.

En el ámbito estrictamente religioso, la ciudad capital y el interior provincial despliegan el Vía Crucis más largo del mundo, una travesía que se extiende por más de 500 kilómetros a lo largo de la Ruta Nacional 81. Esta manifestación de fe, que cuenta con 14 cruces de madera de quebracho que representan las estaciones de la pasión de Cristo, atrae anualmente a peregrinos de todo el Cono Sur, quienes recorren el trayecto en vehículos o bicicletas, que culminará en el límite con la provincia de Salta.