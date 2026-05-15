DT de Portugal dice que a Ronaldo se le juzgará por su forma, no su edad, de cara al Mundial

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, durante una entrevista exclusiva con Reuters en la Cidade do Futebol, Oeiras, Portugal.

Cristiano Ronaldo ​tiene 41 años, pero el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, asegura que la edad es solo un número y que a su capitán se le juzgará por su estado de forma actual y con ‌los mismos criterios que al resto.

Ronaldo podría disputar ‌su sexta Copa del Mundo, ya que el torneo de este año en Norteamérica está a punto de comenzar en menos de un mes, una posibilidad asombrosa incluso para un jugador que ha reescrito los libros de récords del fútbol.

Sin embargo, en declaraciones hechas a Reuters el jueves en Lisboa, Martínez insistió en que Portugal no lleva consigo un monumento a la gloria pasada.

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"Gestionamos al Cristiano Ronaldo que juega en la selección nacional con el objetivo de entrar en la convocatoria para 2026, no a la figura icónica", comentó.

El debate en Portugal no gira tanto en torno ​a si Ronaldo, el máximo ⁠goleador de la historia del fútbol internacional con 143 goles, debe formar parte de la plantilla, sino más ‌bien en cuál debería ser su papel cuando los márgenes en un Mundial son tan estrechos.

Para ⁠Martínez, el cálculo es sencillo. Al jugador Ronaldo se le evalúa ⁠por lo que hace en los entrenamientos y por el equipo.

"La edad es solo un número", dijo Martínez. "Sin duda, en la selección nacional podemos medir exactamente lo que ocurre cada día, y se toman las decisiones para el día ⁠siguiente. Nunca se mira más allá del día siguiente".

¿CÓMO UTILIZAR A RONALDO?

Sobre la cuestión de cómo utilizar ​a Ronaldo en un Mundial en el que los partidos se deciden por ‌los cambios, los giros tácticos y los encuentros que ‌se alargarán hasta la prórroga y los penales, Martínez argumentó que el fútbol moderno ha dejado atrás la idea ⁠de que la alineación titular sea la única medida del estatus.

"Ahora tenemos cinco sustituciones. Es casi como si tuviéramos un equipo para empezar y otro para finalizar. No hay distinción", dijo. "Hay diferentes roles y Cristiano siempre ha aceptado el suyo".

La duda de si Ronaldo aceptaría un papel secundario ha estado presente desde el Mundial de 2022, cuando el ​entonces seleccionador Fernando ‌Santos lo dejó en el banquillo contra Suiza tras el último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur.

Martínez se negó a establecer paralelismos directos entre torneos, alegando que la forma, el estilo y el contexto cambian. No obstante, subrayó que el puesto de Ronaldo, como el de todos los demás, depende de sus méritos.

"Todos los jugadores están en el mismo punto de partida en ⁠la selección nacional: cuando juegan bien, cuando desempeñan bien su papel para ayudar al equipo a ganar, tienen más posibilidades de jugar que cuando no lo hacen. Es tan sencillo como eso", afirmó.

Martínez señaló que Ronaldo es mucho más que una presencia simbólica. Destacó los 25 goles en 30 partidos con Portugal bajo su dirección, un promedio de goles por partido superior al de cualquiera de los anteriores seleccionadores, y afirmó que su valor también se refleja en detalles que las cifras brutas no reflejan.

"Es fantástico en esos movimientos, esas carreras, abriendo espacios, separando a los centrales", dijo Martínez. "Ha sido disciplinado a la hora ‌de colocarse en las posiciones correctas, ejecutando siempre los esquemas de ataque que tenemos. Y eso le da oportunidades para marcar, como ha hecho, pero también la oportunidad de abrir espacios para nuestros jugadores".

"CEREBRO DE ÉLITE"

El técnico español insistió en que la edad no debería ser el punto de partida de ningún debate sobre Ronaldo, sino más bien los datos, el entrenamiento, la actitud y la adecuación táctica. Según indicó, la longevidad de Ronaldo se sustenta no solo en sus dotes ‌físicas, sino en "ese cerebro de élite" y en la búsqueda diaria de la superación.

Lo que más le sorprendió tras asumir el cargo no fue el carisma de Ronaldo, sino su hambre de victoria. "Alguien que lo ha ganado todo tiene el hambre de alguien ‌que aún no ha ganado ⁠ningún trofeo", afirmó.

Esa ambición, añadió, había convertido a Ronaldo en "una figura muy importante en el vestuario, como capitán, como alguien que representa lo que significa jugar con la selección".

Martínez sabe que ​el revuelo nunca desaparecerá. En este sentido, dijo que "todos los taxistas" tienen una opinión sobre Ronaldo, aunque no lo hayan visto jugar recientemente.

Pero su trabajo, dijo, es examinar las pruebas y elegir el equipo.

"Los jugadores siempre están en el campo por méritos propios", señaló. "Y cuando el entorno te muestra lo contrario, es una selección natural".

(Editado en español por Carlos Serrano)