Un informe reveló cuál será el precio del dólar en los próximos años.

Un informe de una consultora internacional anticipa que el dólar superará los 2.000 pesos en 2028, aunque estima un mayor atraso cambiario y revela un empeoramiento de la situación económica durante el último mes.

Se trata de un relevamiento realizado por la consultora de origen español Focus Economics, que realiza informes sobre los diversos países del mundo en base a una recopilación de las proyecciones de las principales consultoras y bancos locales.

El relevamiento elaborado en mayo posee proyecciones para una diversidad de indicadores de Argentina hasta el año 2030, en una predicción que parece considerar una continuidad de la gestión de Javier Milei, aunque claramente la tendencia real de los próximos años esté determinada por el resultado de las elecciones presidenciales de 2027.

El dólar esperado para 2026 y 2027 y lo que pasará con la inflación

Concretamente, el informe de Focus Economics de mayo para Argentina prevé, en base a las predicciones de decenas de consultoras, que el dólar oficial termine el 2026 en 1.687 pesos.

Además, estima que la divisa norteamericana finalizará el 2027 a 1.975 pesos y que estará a 2.190 pesos a fines de 2028, a 2.362 pesos a fines de 2029 y a 2.428 pesos a fines de 2030.

En paralelo, el informe considera que la inflación llegará a ser de un dígito anual recién en 2029, en un descenso sostenido pero paulatino de la suba de precios. Milei prometió que ya en agosto de este año el IPC estaría debajo del 1% mensual.

Más precisamente, espera una inflación del 28% para todo 2026, una del 18% para todo 2027, una del 12% para todo 2028, una del 9% para todo 2029 y una del 7,5% para todo 2030.

De este modo, en todos los años el informe predice una suba de precios menor a la suba del dólar, lo que equivale a un mayor atraso cambiario. Un punto que le restó competitividad al complejo exportador argentino durante estos últimos años y que contribuyó a los problemas de restricción externa que persistieron bajo el gobierno de Milei, reflejados en las dificultades para la acumulación de reservas.

El empeoramiento de la economía en el último mes

En este contexto, el informe de Focus Economics revela un empeoramiento de algunos indicadores macroeconómicos clave durante el último mes.

Por ejemplo, el promedio de las consultoras relevadas por la presentación estima un aumento de casi 2,5 puntos porcentuales en la inflación de 2026 y de 2 puntos en la inflación de 2027 respecto al mismo informe elaborado un mes atrás.

Al mismo tiempo, las dificultades para el sostenimiento de la actividad, tras la caída revelada por el Indec en febrero, dieron como resultado un empeoramiento en el pronóstico del crecimiento del PBI, que es ahora del 2,9% para 2026 cuando un mes atrás era del 3,2%. En ambos casos, lejos de la previsión del 5% plasmada por el Gobierno en el Presupuesto 2026.

Algo similar ocurre en cuanto al empleo. Actualmente, las consultoras relevadas por Focus Economics estiman una desocupación del 7,3% promedio para todo 2026, una suba de una décima respecto a lo que preveían en el informe de abril.

En este punto, las dificultades en el crecimiento económico y el mayor atraso cambiario redundan en una baja del desempleo pero muy paulatina. El consenso de las consultoras relevadas es que descienda al 7% recién en 2028 y al 6,7% en 2030, varias décimas por arriba del 6,1% promedio de 2023 y del 5,7% que presentaba al final de la gestión de Alberto Fernández.

Por último, el informe plantea que el superávit fiscal será insostenible a largo plazo. En concreto, tras un superávit financiero de 0,2% puntos del PBI en 2025, estima que este se reducirá a solo 0,1% en 2026 y 2027, para posteriormente llegar a un equilibrio fiscal de 0,0% en 2028 y a un déficit financiero de 0,1% tanto en 2029 como en 2030.