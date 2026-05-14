Fecha y hora de las semifinales del Torneo Apertura 2026: AFA confirmó los días

La AFA oficializó días y horarios de las semifinales del Torneo Apertura, con River, Rosario Central, Argentinos y Belgrano.

La AFA confirmó este jueves el cronograma oficial de las semifinales del Torneo Apertura 2026 y ya quedaron definidos los dos partidos que determinarán a los finalistas del certamen. River Plate recibirá a Rosario Central, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano de Córdoba en La Paternal. El fútbol argentino tendrá un fin de semana cargado de tensión, historia y una particular estadística que sorprende a todos.

El primer cruce se disputará este sábado desde las 19.30, cuando River reciba a Rosario Central en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet llega fortalecido después de vencer con autoridad 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final. Del otro lado estará un Rosario Central, que viene de atravesar una serie cargada de tensión ante Racing Club, a quien eliminó en tiempo suplementario en el Gigante de Arroyito.

La otra semifinal se jugará el domingo a las 17 en el estadio Diego Armando Maradona. Allí, Argentinos Juniors será local frente a Belgrano en un duelo entre dos equipos que llegan con presentes diferentes pero con la misma ilusión de alcanzar la final.

River y Rosario Central vuelven a verse las caras

El cruce entre River y Rosario Central promete ser uno de los grandes partidos del semestre. El "Millonario" atraviesa un momento de crecimiento futbolístico y recuperó confianza en el tramo decisivo del campeonato.

Central, en cambio, llega después de una clasificación muy trabajada y con un desgaste físico importante tras superar a Racing en un partido que tuvo polémicas, nerviosismo y emociones hasta el final.

Lo curioso es que ambos equipos ya se habían enfrentado en la fase regular del Torneo Apertura. Fue el 1° de febrero en Rosario y aquella vez igualaron 0-0 en un encuentro muy disputado. Ahora, con un lugar en la final en juego, el contexto será completamente distinto.

Argentinos y Belgrano buscan seguir haciendo historia

La otra llave también tiene condimentos especiales. Argentinos Juniors eliminó a Huracán en una verdadera batalla futbolística que superó los 120 minutos y demostró el carácter del equipo dirigido por Nicolás Diez.

Belgrano, por su parte, avanzó con mayor tranquilidad tras derrotar 2-0 a Unión de Santa Fe en Alberdi y llega con confianza al duelo decisivo, sobre todo tras quedarse con el c´lasico en octavos de final frente a Talleres de Córdoba.

También existe un antecedente reciente entre ambos: el 2 de febrero empataron sin goles en La Paternal durante la tercera fecha de la fase inicial. Ahora volverán a enfrentarse con muchísimo más en juego: nada menos que el pase a la gran final del Apertura.

La increíble estadística que marca la paridad del fútbol argentino

Más allá de los cruces confirmados, el actual Torneo Apertura dejó un dato muy llamativo que refleja la enorme competitividad del fútbol argentino. Desde que regresó el formato de dos campeonatos anuales —Apertura y Clausura— no hubo un solo semifinalista repetido.

En el Apertura 2025, los cuatro equipos que alcanzaron las semifinales fueron Independiente, Huracán, San Lorenzo y Platense, que finalmente terminó consagrándose campeón.

Meses más tarde, en el Clausura 2025, los clasificados fueron Racing, Boca Juniors, Gimnasia y Estudiantes de La Plata, que se quedó con el título tras derrotar a La Academia.

Con River, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano instalados ahora entre los cuatro mejores del Apertura actual, el fútbol argentino alcanzó una marca muy poco habitual: doce semifinalistas distintos en apenas tres torneos consecutivos.