Aumentos de colectivos en Buenos Aires: de cuánto es el saldo negativo de la SUBE

Tal como estaba previsto, desde el lunes 4 de mayo entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento fue del 5,4% en promedio, tanto para la Ciudad como para la provincia de Buenos Aires. La medida también alcanza al subte, cuyo boleto pasó de $114 a $1.490 (un incremento mucho mayor por la quita de subsidios).

El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires quedó en $753,86 para los primeros 3 kilómetros. En la provincia de Buenos Aires, el mismo tramo inicial cuesta $918,35 , manteniéndose la diferencia de precios entre ambas jurisdicciones.

Cuadro tarifario completo de colectivos en mayo 2026

En CABA:

0–3 km: $753,74

3–6 km: $837,52

6–12 km:$902,04

12–27 km: $966,61

En provincia de Buenos Aires:

0–3 km: $918,35

3–6 km: $1.023,04

Más de 27 km: $1.259,07

Saldo negativo de la SUBE: sigue en $1.200

Frente a la suba, los usuarios se preguntan cuánto dinero en negativo permite la Tarjeta SUBE para no quedar varados. La respuesta oficial es que el saldo de emergencia (o “saldo negativo”) se mantiene en 1.200 pesos tanto para colectivos como para subtes y transporte fluvial. Esto significa que se puede realizar uno o dos viajes completos aunque la tarjeta tenga cero o saldo insuficiente, siempre que el monto adeudado no supere ese tope.

En algunos medios de transporte, el saldo negativo es menor: en las lanchas del Delta y en ciertas líneas de trenes (aún no especificadas), el límite es de $650. En la línea Urquiza, el saldo de emergencia actual es de $480 (se actualizará cuando se complete el recambio tecnológico en la línea).

Carga máxima de la SUBE aumentó a $40.000

Una buena noticia para los usuarios frecuentes: la carga máxima permitida en la tarjeta SUBE pasó a ser de $40.000 (desde los $20.000 anteriores). Las cargas electrónicas pueden acreditarse a través de la app SUBE (en celulares Android con NFC), en los colectivos con sistema de Carga a Bordo y en las Terminales Automáticas.

Recomendaciones ante problemas con el saldo

Desde SUBE recuerdan que si al cargar crédito no se acredita o desaparece, se debe verificar que la carga se haya realizada en la tarjeta correcta y que los medios de pago tengan fondos suficientes. Si el problema persiste, el número de atención es 0800-777-7823.