El Gobierno aumentará el tren un 89%, casi el triple de la inflación anual

El Gobierno nacional volverá a aumentar las tarifas del transporte de colectivos del AMBA y de los trenes metropolitanos y de larga distancia a partir de mayo, en subas escalonadas que llegarán incluso hasta septiembre próximo.

Así lo hizo la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, al convocar a una instancia de consulta pública para avanzar en la actualización de las tarifas del transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional y la iniciativa. contempla nuevos cuadros tarifarios que, una vez que sean ratificados tras el proceso participativo no vinculante, comenzarán a regir a partir del 26 de mayo (para el caso de los colectivos).

La medida se enmarca en un proceso de adecuación gradual y escalonada de tarifas, con el objetivo de ordenar el sistema, preservar la calidad y seguridad operativa y reducir progresivamente la dependencia de los subsidios estatales. La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles, de forma abierta, gratuita y transparente, a través del sitio oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/transporte), desde las 12:00 del día de la convocatoria de este lunes 11 de mayo.

La propuesta alcanza tanto a los servicios urbanos y suburbanos de colectivos bajo jurisdicción nacional como a los servicios ferroviarios de pasajeros, e incorpora esquemas diferenciados de actualización para cada modo de transporte.

El aumento de los colectivos nacionales del AMBA

En el caso de los colectivos nacionales (que cruzan la General Paz o el Riachuelo), el esquema prevé tres etapas mensuales consecutivas, con incrementos del 2% en mayo, junio y julio.

De este modo, a partir del 26 de mayo, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes acceden a la Tarifa Social abonarán $321,30. Para los pasajeros con SUBE sin registrar, el valor ascenderá a $1.428 y las siguientes actualizaciones están previstas para el 15 de junio y el 15 de julio, ambas con ajustes del 2%.

El aumento de los trenes del AMBA

Para los trenes, la propuesta plantea un esquema más amplio de cinco etapas consecutivas, con el objetivo de corregir el atraso tarifario acumulado desde septiembre de 2024 y reducir las distorsiones existentes respecto de otras regiones del país. La actualización se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria, declarada por el Gobierno tras una serie de incidentes operativos y años de desinversión en infraestructura.

El cronograma ferroviario prevé un incremento inicial del 18% desde mayo, seguido por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre. Con esta primera suba, el boleto mínimo de tren para los servicios metropolitanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza— pasará de $280 a $330 para la primera sección con SUBE registrada. Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el valor será de $148,50.

En tanto, quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada deberán pagar el doble de la tarifa correspondiente a cada sección, mientras que el boleto abonado en efectivo tendrá un valor significativamente mayor, fijado en $1.100, como parte de la política oficial para incentivar la registración del sistema.

Cómo quedan los cuadros tarifarios de colectivos y trenes con el aumento desde mayo a septiembre

Aumento de colectivos

Los nuevos cuadros tarifarios de las líneas nacionales de colectivos del AMBA (que cruzan el límite entre CABA y PBA), serán los siguientes:

Desde el 26 de mayo 2026

0-3 km: $714 | SUBE sin nominar: $1.428

$714 | SUBE sin nominar: $1.428 3-6 km: $807,07 | SUBE sin nominar: $1.614,14

$807,07 | SUBE sin nominar: $1.614,14 6-12 km: $894,17 | SUBE sin nominar: $1.788,34

$894,17 | SUBE sin nominar: $1.788,34 12-27 km: $983,78 | SUBE sin nominar: $1.967,56

$983,78 | SUBE sin nominar: $1.967,56 Más de 27 km: $1.085,49 | SUBE sin nominar: $2.170,98

Desde el 15 de junio de 2026

0-3 km: $728,28 | SUBE sin nominar: $1.456,56

$728,28 | SUBE sin nominar: $1.456,56 3-6 km: $835,32 | SUBE sin nominar: $1.670,64

$835,32 | SUBE sin nominar: $1.670,64 6-12 km: $952 | SUBE sin nominar: $1.904

$952 | SUBE sin nominar: $1.904 12-27 km: $1.075,37 | SUBE sin nominar: $2.150,74

$1.075,37 | SUBE sin nominar: $2.150,74 Más de 27 km: $1.227,76 | SUBE sin nominar: $2.455,52

Desde el 15 de julio de 2026

0-3 km: $742,81 | SUBE sin nominar: $1.485,62

$742,81 | SUBE sin nominar: $1.485,62 3-6 km: $861,66 | SUBE sin nominar: $1.723,32

$861,66 | SUBE sin nominar: $1.723,32 6-12 km: $1.002,80 | SUBE sin nominar: $2.005,60

$1.002,80 | SUBE sin nominar: $2.005,60 12-27 km: $1.151,36 | SUBE sin nominar: $2.302,72

$1.151,36 | SUBE sin nominar: $2.302,72 Más de 27 km: $1.337,06 | SUBE sin nominar: $2.674,12

Aumento de trenes

Los nuevos cuadros tarifarios para los trenes de las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza serán los siguientes:

Mayo de 2026

Sección 1 (0-12 km): $330

$330 Sección 2 (12-24 km): $429

$429 Sección 3 (+24 km): $528

Junio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $380

$380 Sección 2 (12-24 km): $494

$494 Sección 3 (+24 km): $608

Julio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $430

$430 Sección 2 (12-24 km): $559

$559 Sección 3 (+24 km): $688

Agosto de 2026

Sección 1 (0-12 km): $480

$480 Sección 2 (12-24 km): $624

$624 Sección 3 (+24 km): $768

Septiembre de 2026