Cuánto aumentó el boleto del colectivo en mayo 2026 en CABA: los nuevos montos, uno por uno

Se profundiza la crisis en el transporte público y la reducción de frecuencia en las líneas de colectivos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), desde 2019 se redujeron más del 40% de los vehículos, algo que implicó la pérdida de 5.000 puestos de trabajo. A esta compleja situación, se suma un importante aumento en las tarifas de colectivos, subtes y peajes.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires empezaron a regir desde el pasado viernes 1° de mayo. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el incremento se dio a partir de este lunes 4 de mayo.

En el caso del Gobierno de la Ciudad, se confirmó un incremento del 5,4% para los colectivos. Por supuesto, la tarifa sube dependiendo de los kilometros que el usuario haga.

Cuánto cuesta el boleto de colectivo en mayo 2026 en CABA

Hasta el momento, el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires -que es para una distancia de hasta 3 kilómetros- se encontraba en un valor de $715,24.

Con los aumentos del mes de mayo, los pasajeros comenzarán a pagar las siguientes tarifas de colectivo:

Entre 0 a 3 KM: $753,74

Entre 3 y 6 km: $837,52

Entre 6 y 12 km: $902,04

Más de 12 km: $966,61

Tarifas de colectivos en provincia de Buenos Aires en mayo 2026

En la provincia de Buenos Aires, los pasajeros que realicen los recorridos mínimos van a comenzar a pagar en mayo de 2026 un valor de $918,35, mientras que el mes pasado el monto era de $871,30. Por otro lado, los viajes largos costarán un total de $1.000.

¿Qué pasa con el boleto del subte en mayo 2026?

El transporte público más caro de la Ciudad también tendrá un aumento del 5,4% desde mayo. De esta manera, los pasajeros que tengan SUBE registrada pagarán un total de $1.490. En cambio, para aquellos que no tengan el plástico, el valor aumenta considerablemente pasando a costar $2.369,10.

La crisis en el transporte público, pero sobre todo en los colectivos se profundizó a finales de marzo y en abril cuando los choferes de diversas líneas empezaron a reclamar por su sueldo. Muchos de los conductores sostuvieron que venían cobrando su salario en cuotas y con un monto congelado desde hace meses que no acompaña la inflación.

A esto se le sumó el aumento del combustible, producto de la Guerra en Medio Oriente, y que pese a la resistencia, finalmente pasó a verse reflejado en las tarifas diarias.