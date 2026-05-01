Tras casi dos meses de incertidumbre y luego de una declaración de quiebra, la línea 148 reanudó este viernes 1.º de mayo parte de sus servicios.

Las operaciones a cargo de Misión Buenos Aires contemplarán desde este viernes nueva nomenclatura de ramales, además de la prestación con coches 0 km que se sumarán a otras unidades absorbidas de otras líneas.

"Desde Misión Buenos Aires nos alegra informar que (...) la línea 148 comenzará a prestar su nuevo servicio, atendiendo la demanda de volver a unir destinos y agilizar tiempos", repasó la firma a través de un comunicado difundido en redes sociales.

¿Cómo funcionará la nueva línea 148?

La nueva línea 148 de colectivos brindará seis servicios que conectarán Plaza Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, con la zona sur del conurbano bonaerense. Los ramales ya en funcionamiento son los siguientes:

A) Cementario por Irigoyen (ex C por Irigoyen)

B) La Capilla por Senzabello (ex C por Senzabello)

D) Villa del Plata (ex H)

G) Estación Solano por 844 (ex E por 844)

H) Estación Solano por Monteverde (ex F por Monteverde)

I) Estación Solano por San Martín (ex G por San Martín)

Con la reanudación de circulación, Misión Buenos Aires confirmó también la continuidad de 400 puestos laborales, después de cuatro meses de afectación y retrasos en la liquidación de salarios.

¿Cuánto cuesta el boleto en la línea 148?

A partir del próximo lunes 4 de mayo, las tarifas de los colectivos en el AMBA, incluyendo la línea 148, absorberán un incremento del 5,4%, lo que elevará el mínimo a $ 918,35 con Tarjeta SUBE registrada.

Tarifas PBA (Conurbano y resto de la provincia) desde mayo 2026