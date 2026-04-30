Una figura de Telefe se fue del canal tras 4 años para irse a América TV

Se fue de Telefe para sumarse a América TV.

Una salida inesperada sacudió el mundo de la televisión: una figura de Telefe decidió cerrar su ciclo tras cuatro años y comenzar una nueva etapa en América TV. Se trata de Nico Peralta, quien formó parte de distintos ciclos del canal de las pelotas y ahora apuesta a un nuevo desafío profesional.

El periodista venía consolidando su lugar dentro de Telefe, donde se desempeñaba como panelista de Ariel en su Salsa, pero optó por dar un giro en su carrera y aceptar una propuesta que lo llevará a otra señal con un perfil diferente. Según trascendió, su desembarco en América TV estará vinculado a contenidos de espectáculos, un terreno donde Peralta ya tiene recorrido y reconocimiento.

Un cambio que mueve fichas en la televisión

La salida se dio en buenos términos, sin conflictos públicos, pero marca un movimiento que no pasa inadvertido dentro del medio. El pase de figuras entre canales siempre genera ruido, especialmente cuando se trata de nombres que venían construyendo presencia en pantalla.

Se fue de Telefe para sumarse a América TV.

En este caso, el cambio también refleja una dinámica cada vez más habitual: profesionales que buscan reinventarse y encontrar nuevos espacios en un mapa televisivo en constante transformación. Así, lo que parecía un ciclo consolidado llegó a su fin… y abrió la puerta a una nueva etapa que recién comienza.