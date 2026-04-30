River Plate vs Bragantino por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate visitará al RB Bragantino este jueves en Brasil con la misión de dar un paso fundamental hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Eduardo Coudet lidera el Grupo H con 4 puntos, enfrentando a un Massa Bruta que llega golpeado por la caída ante Palmeiras pero que apuesta a la localía para mantener vivas sus chances de avanzar de fase.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y RB Bragantino, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y RB Bragantino?

El partido entre River Plate y RB Bragantino por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 se jugará este jueves 30 de abril, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Cícero de Souza Marques de Bragança Paulista, Brasil. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium. El árbitro principal del partido será el colombiano Wilmar Roldán.

El conjunto millonario llega a este compromiso tras vencer 3-1 a Aldosivi en el Torneo Apertura, resultado que permitió al equipo de Núñez recuperarse parcialmente del golpe anímico que significó la derrota por 1-0 ante Boca en el Superclásico. Aquel resultado representó el primer traspié de River bajo la conducción de Eduardo Coudet, quien había iniciado su ciclo con buenos números aunque todavía sin mostrar un funcionamiento convincente en el campo de juego.

En la Copa Sudamericana, River se ubica en el primer lugar del Grupo H con 4 puntos, producto de una victoria ante Carabobo (1-0) y un empate en su debut. Con 2 goles a favor y apenas 1 en contra, el equipo argentino tiene una diferencia de gol positiva que lo coloca en una posición privilegiada de cara a la clasificación. Una victoria en Brasil prácticamente aseguraría el pase a los octavos de final con una fecha de anticipación.

Sin embargo, el desafío no será sencillo para los dirigidos por Coudet. A pesar de obtener resultados favorables en la mayoría de los partidos, el nivel de juego mostrado por River aún no convence del todo, y el técnico tiene como objetivo principal lograr que el equipo empiece a exhibir un mejor funcionamiento colectivo más allá de los triunfos conseguidos.

Por su parte, el RB Bragantino llega a este duelo tras caer 0-1 ante Palmeiras en el Brasileirão, resultado que cortó una racha positiva del equipo paulista. El Massa Bruta venía de vencer 4-2 a Remo y empatar 1-1 con Mirassol en la Copa do Brasil, mostrando un rendimiento irregular en las últimas semanas. El conjunto dirigido por Vagner Mancini apuesta fuertemente al factor casa para sumar de a tres y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo continental.

En la tabla del Grupo H de la Sudamericana, Bragantino ocupa la tercera posición con 3 puntos, tras haber vencido 3-2 a Blooming en su último partido del torneo y haber caído en su debut. Con 3 goles a favor y 3 en contra, el equipo brasileño necesita imperiosamente sumar una victoria ante River para no quedar prácticamente eliminado antes de tiempo. En el Brasileirão, el conjunto de Bragança Paulista se encuentra en el octavo puesto con 17 puntos.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre River Plate y RB Bragantino en toda la historia. El equipo brasileño cuenta con el paraguayo Isidro Pitta como su principal referente ofensivo, quien acumula 7 goles en 18 partidos disputados en 2026, de los cuales 2 fueron anotados en esta Copa Sudamericana. El delantero guaraní será una de las principales amenazas para la defensa millonaria en el Cícero de Souza Marques.

Formaciones probables de RB Bragantino y River Plate

El técnico del RB Bragantino, Vagner Mancini, deberá afrontar este partido con cuatro bajas por lesión en su plantilla. Davi Gomes se encuentra marginado por una rotura de ligamento cruzado, mientras que Fabrício sufre una lesión en el tobillo, Guzmán Rodríguez presenta una lesión ligamentaria y Vanderlan se recupera de una cirugía. A pesar de estas ausencias, el entrenador brasileño repetiría una base muy similar a la que enfrentó al Palmeiras en el último partido del Brasileirão.

Henry Mosquera y Eduardo Sasha ya se encuentran recuperados de las molestias musculares que los aquejaban, por lo que estarían a disposición para este compromiso. El paraguayo Isidro Pitta será el referente en el ataque del Massa Bruta, con 7 goles en 18 partidos en lo que va de 2026, incluidos 2 tantos en la Copa Sudamericana. Mancini apostaría por un esquema 4-3-3 que le permita aprovechar la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de Pitta. El único argentino en el plantel de Bragantino es José Herrera.

Por el lado de River Plate, Eduardo Coudet tiene tres bajas confirmadas para este encuentro. Sebastián Driussi, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero no estarán disponibles por lesión, lo que representa ausencias sensibles en el mediocampo y el ataque millonario. Sin embargo, el técnico argentino mantendría la base del equipo que venció 3-1 a Aldosivi en el último partido del Torneo Apertura.

La principal duda en el once de Coudet se encuentra en el mediocampo ofensivo, donde Kendry Páez e Ian Subiabre se disputan un lugar. El ecuatoriano viene de marcar su primer gol con la camiseta de River y aparece con ventaja para quedarse con la titularidad.

Giuliano Galoppo se perfila cada vez más asentado en el mediocampo junto a Aníbal Moreno, mientras que Tomás Galván aparecería volcado más al ataque. En la delantera, la dupla conformada por Facundo Colidio y Maximiliano Salas será la encargada de buscar los goles en Brasil.

Probable formación de RB Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Lucas Barbosa; Henry Mosquera, Isidro Pitta, Vinicinho.

Probable formación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Kendry Páez o Ian Subiabre, Facundo Colidio, Maximiliano Salas.

RB Bragantino vs River Plate: Ficha técnica