El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con la construcción del nuevo Metrobús de la zona norte. La obra perteneciente al Masterplan para modernizar la autopista Dellepiane, facilitará el transporte público en carriles exclusivos, aliviará la congestión en la ruta y minimizará los embotellamientos.

Según la información compartida por el Ministerio de Infraestructura porteño, su emplazamiento posibilitará también una conexión directa entre dos corredores principales: se instalarán cuatro nuevos paradores centrales, pensados para que los pasajeros suban y bajen de forma segura, separados del tránsito general.

¿Cómo será el nuevo Metrobús de la autopista Dellepiane?

El nuevo corredor de Metrobús tendrá una extensión de 4,6 kilómetros y conectará la avenida General Paz con el ya existente en la autopista 25 de Mayo. A lo largo de su traza se construirán cuatro nuevos paradores centrales, que permitirán el ascenso y descenso de pasajeros de forma segura, separados del resto del tránsito. La obra beneficiará de manera directa a más de 15 mil personas que utilizan el transporte público en ese corredor.

Además, se reconfigurarán los carriles de circulación general para ordenar el flujo vehicular y se mejorarán las subidas y bajadas, con el objetivo de hacerlas más seguras y ágiles. El plan también incluye la reparación y construcción de puentes peatonales, lo que facilitará cruces más seguros y ayudará a reducir el efecto de barrera urbana.

En total, los trabajos impactarán en más de 200 mil personas que transitan a diario por la zona, y permitirán reducir cerca de 20 mil toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono gracias a una mayor eficiencia en la circulación.