El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) inició los trabajos para construir la nueva traza de la calle Brigadier Juan Facundo Quiroga, una obra vial de aproximadamente dos kilómetros que promete mejorar la conectividad entre los barrios de Retiro (Comuna 1) y Recoleta (Comuna 2).

El proyecto apunta a transformar un espacio en desuso en una vía estratégica que facilite la circulación hacia el norte del distrito porteño. La nueva calzada tendrá sentido único en dirección a Avenida Figueroa Alcorta, funcionando como una alternativa de salida desde el centro.

¿Cómo será la obra que sumará una nueva conexión entre Retiro y Recoleta?

En esta primera etapa, las tareas se concentran en la demolición de estructuras existentes, como pilas y estribos remanentes de obras anteriores. Una vez finalizado el proceso, se avanzarán los trabajos de pavimentación y puesta en valor del corredor.

El plan incluye una renovación integral del entorno urbano, con la construcción de veredas en ambos lados, cruces peatonales seguros y la instalación de iluminación LED. También se sumarán cestos y vegetación autóctona, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la experiencia de quienes transiten la zona.

Desde la cartera de Infraestructura y Movilidad señalaron que la obra responde a la necesidad de recuperar un área que había quedado vacante tras la cancelación de un antiguo proyecto vinculado a la Autopista Illia. Con esta iniciativa, el GCBA busca no solo optimizar el tránsito, sino también reactivar un sector urbano estratégico, integrando movilidad, seguridad y espacio público.

"La necesidad de este proyecto surge de la recuperación de un espacio estratégico que quedó vacante tras la cancelación de un antiguo proyecto para la Autopista Illia. Al devolverle su función vehicular y peatonal, la Ciudad busca mejorar la conectividad, ofreciendo una alternativa adicional de salida desde el centro hacia el norte porteño", repasó la Ciudad.